Lidi Lisboa chama ex-Fazenda 13 Dayane Mello de 'podre' em áudio vazado

Em áudios vazados via WhatsApp, a atriz e apresentadora Lidi Lisboa aparece detonando a participante de 'A Fazenda 13', Dayane Mello, após entrevista com a ex-peoa na 'Live do Eliminado', ao lado de Lucas Selfie, na Record TV. Os registros da conversa foram obtidos e divulgados pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

“Ai amiga, assim, resumindo a história: eu fiquei abalada, eu fiquei mal e estou tentando respirar ainda, sabe? Não foi uma situação constrangedora, o que senti foi tristeza ao descobrir que é possível um ser humano realmente pensar num monte de bobagens. Muito triste!”, disse a apresentadora no início do áudio.

“Ela [Dayane] ainda vem falar dos brasileiros […] Por que não ficou na Itália, gente? Se a Itália é tão maravilhosa assim! Por que não ficou lá? Até onde eu sei, ela ficou naquele reality da Itália por conta dos brasileiros, mas daí foram mais a fundo e viram assim ‘isso daí não é boa coisa não’", continua.

Em determinado ponto da conversa, Lidi diz que Rico Melquíades, colega de confinamento de Dayane, deveria rever a definição de "cobra caninana", apelido dado por ele a ex-peoa. Isso por a espécie ser considerada mansa e não perigosa.

"O Rico tem que ver melhor a definição dessa cobra porque tá errado isso aí. Vem pra cá pro Brasil e diz que não se sente mais brasileira. Ai, então volta pra onde tu veio! Veio caçar o que aqui? Vem dar a cara e mostrar pra todo mundo o ser humano horroroso e podre que ela é. Tô tentando alinhar os chacras ainda”, disse Lisboa.

'Horrorosa por dentro', diz apresentadora

Lidi disse, ainda, não ter sido fácil entrevistar a 11ª eliminada do reality, alegando que o clima ficou tenso assim que ela sentou na cadeira. “Ela se enrolou demais, e eu pedindo a Deus muito discernimento. Eu senti uma energia tão esquisita e tão horrorosa que fiquei com muita pena dela. Ela é horrorosa por dentro, ela é um pão bolorento”.

A apresentadora disse também nunca ter conhecido um ser humano tão ignorante em toda a sua vida.

“Nós estamos aqui para dar uma segunda chance, né? Ela só falou coisas horríveis [em "A Fazenda 13"] e piorou [durante a entrevista da Live do Eliminado]. Quando ela falou pixaco [termo pejorativo referente ao cabelo afro] a minha vontade era falar: ‘Pixaco? Olha só, é uma palavra nova no dicionário, me defina essa palavra’. Me deu um ódio que eu não falei isso, mas só pensei no meu trabalho e pedi a Deus, sabe? Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante. Falei para a Dayane que ela foi cancelada em todos os realities que ela participa e ela ficou puta da vida”, finaliza.

