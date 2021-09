Lary Bottino substituirá Medrado em 'A Fazenda 13', e chega na sede nesta sexta-feira (1º)

A influenciadora digital Lary Bottino foi confirmada como a nova peoa de "A Fazenda 13". Ela chega no elenco para substituir Fernanda Medrado, que tocou o sino e desistiu do reality show na semana passada.

Informação foi divulgada durante o programa "Balanço Geral", da Record TV. Lary entra na sede da fazenda nesta sexta-feira (1º).

Ela já está confinada há alguns dias para entrar no programa. Segundo o colunista Flavio Ricco, do R7, a carioca foi colocada em pré-confinamento desde antes da expulsão de Nego do Borel no último sábado (25).

QUEM É LARY BOTTINO?

Lary Bottino já participou de duas temporadas de "De Férias com Ex", da MTV, inclusive com a última na edição "Celebs 2", junto a Rico Melquiades, que está no elenco do reality rural.

Ela já apesentou o programa "Dentro da Casinha" com Anitta, ex de Gui Araújo, outro participante do "De Férias" que está em "A Fazenda 13". Os dois são melhores amigos.

Em agosto, inclusive, Lary e Anitta trocaram farpas nas redes sociais, assunto que deve render dentro do reality show.

A paulista de 22 anos e com quase 70 tatuagens no corpo tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e já mostrou seu temperamento forte no "De Férias com Ex".