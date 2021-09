Relembre os personagens icônicos das temporadas de 'Malhação'

Com o total de 26 anos na televisão e um marco para a dramaturgia na Rede Globo, a 'Malhação' chega ao fim este ano, segundo comunicado oficial da própria emissora divulgado na terça-feira (28). Na conta, temporadas que marcaram o público no Brasil, abordando temas como romance, descobertas sexuais, vida escolar e futuro.

O peso carregado pelo formato e o anúncio do fim, claro, foram alguns dos fatores cruciais para uma verdadeira mobilização nas redes sociais. Entre as publicações, espectadores, jovens ou adultos, definiram o encerramento da 'Malhação' como o "fim de uma era".

Exatamente por isso, com o intuito de recordar o marco da série na TV, reunimos uma lista com os principais personagens e locações de algumas das temporadas do programa. Quem não lembra do Cabeção? Ou de Natasha, da Vagabanda? No fim, a novela teen deve permanecer na memória das produções audiovisuais por bastante tempo.

Veja a lista:

Mocotó

Legenda: André Marques interpretava Mocotó Foto: reprodução

O personagem Mocotó é um dos mais lembrados de Malhação até hoje. Seja porque foi um personagem da primeira temporada ou por conta do carisma de André Marques, responsável pela atuação da figura, ele continuou na série até 1999.

Mocotó ganhou esse apelido por gostar de geleias, mas tinha o nome verdadeiro de Alexandre Ferreira. Na época, 'Malhação' ainda tinha uma academia como um dos cenários, e Mocotó comparecia ao local com um único objetivo: paquerar.

Cabeção

Legenda: Sérgio Hondjakoff interpretava o Cabeção Foto: divulgação/Rede Globo

Também é impossível lembrar de 'Malhação' e não recordar a figura de Sérgio Hondjakoff, que interpretava o Cabeção. Alívio cômico durante uma série de temporadas, o personagem permaneceu entre os anos 2000 e 2005.

Ao lado de Maumau (Cauã Reymond) e Rafa (Ícaro Silva), ele aprontou os momentos mais engraçados, incluindo a época em que comprou o Ogromóvel na busca de conquistar as meninas do colégio. No fim, pouco antes da saída, encontrou o amor em Miyuki (Danielle Suzuki).

Natasha

Legenda: Marjorie Estiano interpretava Natasha Foto: divulgação/Rede Globo

Interpretada pela atriz Marjorie Estiano, Natasha era uma das integrantes da famosa Vagabanda, que até hoje ainda reúne fãs. Na trama da temporada, a vocalista era apaixonada por Gustavo (Guilherme Berenguer) e tentava separá-lo de Letícia (Juliana Didone) com a ajuda de Catraca (João Velho).

Na vida real, a história ultrapassou as barreiras e tornou a música 'Você Sempre Será' como uma das mais tocadas em rádios na época. Segundo Marjorie, o objetivo não era esse. "Não tinha audição, não era para a banda ter destaque, não era para ter música... Era só para constar que eles tinham uma bandinha de garagem ali", disse em entrevista concedida em 2011.

A personagem seguiu como parte do elenco fixo da novela entre os anos 2004 e 2006. Atualmente, Marjorie é considerada uma das principais atrizes na Rede Globo, cujo trabalho mais recente foi em 'Sob Pressão'.

Rafa

Legenda: Ícaro Silva interpretava Rafa Foto: divulgação/Rede Globo

A personalidade medrosa e ingênua de Rafa, interpretado por Ícaro Silva, marcou a geração que assistiu à 'Malhação' desde 2003.

Por cinco temporadas, o jovem conhecido como o eterno BV da série foi o companheiro de aventuras de Cabeção, permanecendo por cinco temporadas, a partir de 2003.

Recentemente, Ícaro Silva também falou sobre a identificação com Rafa. "Passei uma fase importante da construção da minha identidade ali, gravando. E meu personagem acabou por viver o mesmo caminho", contou ao Gshow, lembrando que o interpretou dos 16 aos 20 anos.

Maumau

Legenda: Cauã Reymond interpretava o personagem Maumau Foto: divulgação/Rede Globo

Inicialmente, Maumau, vivido por Cauã Reymond, entrou em 'Malhação' como o melhor amigo do então protagonista Pedro (Henri Castelli). Porém, logo seria um dos parceiros de aventuras de Cabeção (Sérgio Hondjakoff).

Na época, Cauã já era até considerado um dos galãs do folhetim, apesar dos trejeitos engraçados do personagem. Após muito tempo paquerando no Ogromóvel, ele teve o final feliz ao lado de Thaíssa (Bárbara Borges), deixando o Múltipla Escolha para seguir rumo aos Estados Unidos.

Fatinha

Legenda: Juliana Paiva interpretava Fatinha Foto: divulgação/Rede Globo

Um pouco mais fresca na memória dos mais jovens, a Fatinha de Juliana Paiva conquistou o público pelo jeito liberto e irreverente, enquanto divertia os espectadores pelos diálogos engraçados na trama.

Na série, no entanto, era um personagem controverso. Enquanto chamava a atenção dos meninos, Fatinha era odiada pelas meninas do colégio. Talvez pelos looks ousados ou pelas atitudes, ela gostava de chamar atenção.

Ainda assim, marcou a temporada de 2012 ao formar par com Bruno (Rodrigo Simas), casal cuja química passou a ser comentada na época.

Múltipla escolha

Foto: divulgação/Rede Globo

O colégio Múltipla Escolha foi, durante muitos anos, o principal espaço onde as tramas de Malhação se desenvolviam. A entrada do cenário escolar veio na 6ª temporada, quando os personagens adentraram ainda mais no universo adolescente.

A retirada da escola veio apenas após a 16ª temporada, como uma espécie de reformulação do formato. A última vez que o colégio surgiu na telinha, portanto, foi na versão em que Marina (Bianca Bin) e Luciano (Micael Borges) foram os protagonistas.

Giga Byte

Legenda: Giga Byte funcionava como ponto de encontro dos personagens Foto: divulgação/Rede Globo

Fora da escola, esse era o segundo ambiente mais frequentado pelos personagens de 'Malhação'. No começo, o espaço, que funcionava como uma Lan House e lanchonete, era comandado pela personagem Dona Vilma (Bia Montez).

Com o passar dos anos, continuou sendo o local de descontração dos jovens, mas perdeu a vez com a restruturação dos moldes do programa.

