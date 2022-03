Larissa disse que criou informações falsas no BBB 22 para movimentar confinados

A influenciadora digital Larissa, eliminada do BBB 22 na terça-feira (1º), revelou que deu informações falsas para os brothers com o objetivo de movimentar o jogo. A ex-BBB deu entrevista no "Mais Você" para Fabrício Battaglini e Talitha Morete, na manhã de quarta-feira (2).

"Eu entreguei algumas informações falsas entre as meninas pois queria mexer com as relações", detalhou a pernambucana. Ela falou, por exemplo, que Eslôvenia era um nome muito forte fora casa.

Sentimento de decepção

Segundo Larissa, ela falhou em não ter deixado isso ao público. "Eu esqueci de contar ao público no raio-x que era uma estratégia", comentou aos risos.

Ainda no bate-papo, Larissa falou sobre os sentimentos sobre o jogo de Eliezer e Vyni. Eles não votaram em Douglas Silva como combinado pelo quarto lollipop — o que acabou levando ela ao paredão.

"Eu não me senti traída. Eu fiquei decepcionada com eles. Acredito que uma parte~[paredão] tenha sido por causa deles também", declarou a pernambucana.

Crush em Paulo André

A repórter Talitha Morete questionou os sentimentos de Larissa quando ao participante Paulo André no BBB 22. "Vocês estão tentando me comprometer", declarou a pernambucana antes de responder.

Talitha Morete perguntou sobre se haveria a possibilidade de um enlace com o atleta. De imediato, Larissa respondeu: "se fosse em outra situação, se não tivesse a Jade dentro da casa, quem sabe rolaria sim. O PA ele é lindo. tem um carisma enorme"..