Jade Picon questiona o que é estar 'lisa' em conversa no BBB 22 e Laís explica: 'sem dinheiro'

Durante uma conversa no quarto lollipop, no Big Brother Brasil (BBB) 22, a influencer e empresária Jade Picon questionou o uso do termo "liso". Após dúvida, a integrante do grupo "Camarote" voltou a virar meme na internet, que apontou que o dinheiro não era um problema para ela.

A pergunta inusitada surgiu após Larissa afirmar que não havia ganhado nenhum prêmio durante sua participação no programa. Em meio ao medo de ser eliminada nesta terça-feira (1), soltou: "vou sair daqui lisa, né".

Ao escutar o termo, Jade perguntou: "Por que lisa?". "Lisa é sem dinheiro", explicou Laís. Eslovênia, surpresa com o diálogo, questionou a empresária se ela não conhecia o termo. "Agora sim. Vivendo e apredendo", repondeu Jade.

Desde sua chegada na casa do BBB 22, Jade Picon tem sido alvo de comentário dos internautas por conta de seu desconhecimento de termos e vivências populares. A influencer já chegou a perguntar o que seria "fazer uma bolão" em jogos de mega-sena e que era "bater a roupa".

CONFIRA REAÇÕES

JADE PERGUNTANDO O QUE É ESTAR LISA... A PERGUNTA DE QUEM NUNCA FOI POBRE KKK — Maristela Almeida (@marynomkt) March 2, 2022

Eu queria não saber o significado da gíria "lisa" igual Jade. Mas tanto sei quanto vivencio todos os dias kkkkkkkk — Let's Go (@dracaryssl) March 2, 2022

Depois da Jade descobrir a cebola, nós descobrimos que ele é a única pessoa no Brasil que não sabe o que é "estar lisa" 😂😂😂#BBB222 — I am not dog no 🚩☮️ (@Imnot_Dogno) March 2, 2022