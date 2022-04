Jared Padalecki, ator de 'Supernatural', sofre acidente grave de carro

O ator Jared Padalecki, 39, um dos protagonistas da série "Supernatural", sofreu um grave acidente de carro, revelou o ator Jensen Ackles, 44, também astro da produção. O assunto veio a público nesse domingo (24), mas não há informações sobre quando o caso teria ocorrido. Segundo Ackles, o colega "tem sorte de estar vivo". As informações são do portal G1.

"Ele não estava dirigindo, estava no banco do passageiro. E ele tem sorte por estar vivo. E não somente por isso, mas também por estar se recuperando em casa — o fato de ele não estar agora em um hospital me surpreende, porque eu vi o carro", comentou Ackles.

A declaração foi feita em evento para fãs da série em East Brunswick, no estado americano de Nova Jersey, apontaram as revistas Variety e People. Ainda conforme Jensen Ackles, Padalecki descreveu o seu estado após o acidente como se tivesse "lutado 12 rounds contra Mike Tyson".

Na ocasião, Ackles pediu aos fãs que mantivessem seus pensamentos no ator e enviassem todo o amor a ele. "Em breve ele estará conosco novamente", assegurou.

Apesar de não haver mais informações sobre o dia da ocorrência, Jared Padalecki publicou, no dia 21 de abril, tuíte com pedido de desculpas e informando que não conseguiria participar do evento.

Segundo o portal UOL, Ackles afirmou que o acidente "não teve vítimas mortais" e que o ex-colega de elenco "está se movimentando". "Ele estará de volta bagunçando os suportes do microfone antes que percebamos. Vai ser ótimo", concluiu.

