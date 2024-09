Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (10/9)

A Lua em Sagitário faz um sextil com Vênus e uma quadratura com Saturno, sugerindo que algum acontecimento pode te mostrar o caminho certo ou até mesmo apontar uma mudança de rota. O dia pode ser favorável para negociações e acordos, mas atenção: o compromisso deve ser sério. Não adianta apenas prometer, é necessário manter o foco. Observe o que te distrai ou dispersa ao longo do dia. Pode ser que você termine a terça-feira com a sensação de que não conseguiu realizar tudo o que planejava ou que perdeu tempo. Tente não levar trabalho para casa e mantenha sua atenção no que realmente importa.

Áries

Hoje é um bom dia para ajustar o rumo de seus projetos, ariano(a). Com a Lua em Sagitário e o apoio de Vênus, você poderá ter insights importantes sobre onde precisa focar. Mas cuidado com as promessas sem fundamento — Saturno pede seriedade e compromisso. Organize seu tempo para não se sentir sobrecarregado.

Touro

Taurino(a), o dia favorece negociações e parcerias, mas esteja atento às suas prioridades. A Lua e Vênus te ajudam a se conectar com as pessoas certas, mas Saturno alerta: não permita que distrações te afastem de seus objetivos. Manter o foco será essencial para evitar frustrações ao fim do dia.

Gêmeos

A comunicação será seu ponto forte hoje, geminiano(a). Aproveite para resolver pendências e firmar acordos. A Lua em Sagitário traz otimismo, mas a quadratura com Saturno pede cautela: compromissos sem ação podem trazer aquela sensação de ter perdido tempo. Mantenha o foco no que realmente importa.

Câncer

Canceriano(a), este é um dia para prestar atenção nas suas prioridades, especialmente no trabalho. A Lua em Sagitário te encoraja a expandir, mas Saturno te lembra de manter a disciplina. Não prometa mais do que pode cumprir e tente não levar trabalho para casa. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial.

Leão

Leonino(a), o dia traz oportunidades, mas é preciso comprometimento. A Lua em Sagitário te incentiva a sonhar alto, enquanto Vênus favorece acordos e negociações. No entanto, Saturno pode te desafiar a lidar com responsabilidades. Não se perca em distrações — mantenha o foco nos seus planos.

Virgem

Virginiano(a), o céu te pede foco e disciplina. A Lua em Sagitário pode te fazer sentir que está correndo atrás de muitas coisas ao mesmo tempo, mas Saturno alerta: compromissos sem ação real te trarão frustração. Atenção às suas prioridades para não terminar o dia com a sensação de ter perdido tempo.

Libra

Libriano(a), hoje as parcerias e acordos estão favorecidos, mas é importante garantir que os compromissos sejam levados a sério. A Lua em Sagitário te incentiva a explorar novas ideias, enquanto Saturno pede responsabilidade nas suas escolhas. Mantenha o foco e evite distrações que possam te fazer sentir improdutivo ao fim do dia.

Escorpião

Escorpiano(a), o dia favorece negociações e decisões importantes, especialmente nas suas finanças e questões profissionais. No entanto, a quadratura entre a Lua e Saturno alerta para compromissos mal planejados. Evite perder tempo com o que não vai trazer resultados concretos e mantenha a disciplina.

Sagitário

Sagitariano(a), com a Lua no seu signo, você se sentirá cheio de energia e vontade de expandir. Vênus traz boas oportunidades em suas relações, mas Saturno pede atenção às suas responsabilidades. Não se perca em promessas ou distrações — use o dia para ajustar seu foco e planejar melhor o que realmente importa.

Capricórnio

Capricórniano(a), o dia pode trazer oportunidades de crescimento, mas o sextil com Vênus e a quadratura com Saturno te pedem para manter os pés no chão. Negociações e parcerias podem ser vantajosas, mas não deixe que distrações te afastem das suas metas. Concentre-se no que é importante e evite promessas vazias.

Aquário

Aquariano(a), hoje é um dia para estar aberto a novas ideias e parcerias, mas com responsabilidade. A Lua em Sagitário e Vênus favorecem suas conexões, enquanto Saturno alerta para compromissos que devem ser honrados. Mantenha o foco nas suas prioridades para evitar aquela sensação de ter perdido tempo.

Peixes

Pisciano(a), o dia pode trazer insights sobre para onde sua carreira está indo. A Lua em Sagitário abre espaço para negociações e oportunidades, mas a quadratura com Saturno pede que você leve suas responsabilidades a sério. Evite distrações e mantenha o foco para não sentir que perdeu tempo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.