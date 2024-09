Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (10) vai ao ar às 16:55, após 'O Céu É de Verdade'. Nesse capítulo, A enfermeira comenta com Eduardo que Cristina foi fazer o exame com a mãe.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

A enfermeira comenta com Eduardo que Cristina foi fazer o exame com a mãe. Ivan fala para Cristina que pretende encontrar as jóias e ficar com elas. Ele convida Cristina para fugir com ele. Cristina fica perturbada, mas disfarça. Terezinha fica de guarda em frente à casa de Olívia, para impedir que Raul seja descoberto. Raul consegue fugir sem ser visto e promete dar um vestido novo a Terezinha. Eduardo não entende como Cristina pode ter feito dois exames no mesmo dia, com dois resultados diferentes. Serena conta a Hélio que se lembrou que ele foi seu irmão numa vida passada. Hélio e Serena se abraçam, emocionados. Cristina confessa para Débora que ficou tentada com a proposta de Ivan.

Débora aconselha Cristina a não desistir de Rafael. Raul conta a Cristina que conseguiu pegar todo o dinheiro de Olívia. Cristina pede para Raul comprar a casa da pensão e expulsar todos de lá, para que Serena fique sem ter onde morar. Alexandra diz a Eduardo que Rafael precisa dele. Eduardo pergunta a Rafael se ele acompanhou Cristina quando ela foi fazer o exame e ele confirma. Rafael pergunta a Eduardo por que ele anda desconfiado de Cristina. Rafael confessa a Eduardo que se sente culpado por Cristina ter perdido a criança. Gumercindo dá um trevo de quatro folhas para Mirella. Ivan procura as jóias desaparecidas. Eduardo conta a Ciro que descobriu que Cristina fez dois exames de gravidez no mesmo dia, sendo que um deu positivo e o outro negativo.

Ciro desconfia de que Cristina tenha pedido para outra moça fazer o exame em seu lugar, mas Eduardo não acredita que possa ser tão má. Raul fica furioso ao descobrir que a casa onde funciona a pensão de Divina já foi vendida. Depois, se preocupa com a reação de Cristina. Ivan vai ao quarto de Cristina. Rafael ouve os dois conversando e entra dizendo ter ouvido eles mencionarem a palavra jóia. Ele confessa não ter gostado de ver Ivan a sós com Cristina no quarto. Cristina entende que ele está com ciúmes. Débora sugere que Cristina use Ivan para fazer ciúmes em Rafael. Olívia fala para Vitório que já tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Raul convida Madalena para sair e ela aceita.

Dalila teme que Roberval decida abandoná-la agora que ficou rico. Ofélia e Clarice discutem por conta de Sabina. Hélio dá um beijo em Sabina. Rafael conta a Felipe que viu Cristina e Ivan conversando no quarto. Crispim prepara uma armadilha para pegar o ladrão que rondava seu sítio. O homem entra na casa e acaba enroscado na rede. Raul abre um champanhe para comemorar o encontro com Madalena. Eles dançam e se beijam. Olívia descobre que todo o dinheiro que tinha guardado desapareceu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.