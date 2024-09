Influencer em cuidados paliativos, Isabel Veloso anuncia sexo e nome de bebê

À espera do primeiro filho, a influenciadora Isabel Veloso utilizou as redes sociais, nessa segunda-feira (9), para revelar o sexo e o nome do bebê. A criadora de conteúdo, conhecida por ter casado e engravidado mesmo em cuidados paliativos devido à câncer, chegou a ser internada na última semana, para tratar um descolamento de placenta.

Através de publicação no Instagram, Isabel compartilhou a foto de um sapatinho azul para anunciar que o bebê é um menino. Na legenda da postagem, a influenciadora afirmou que o filho se chamará Arthur: "Você é imensamente corajoso e nós já percebemos isso. Eu e o papai amamos muito, muito você, Arthur”.

Explicando a escolha, Veloso afirmou que o nome significa “urso corajoso” e reforça qualidades como bravura e força.

“Originário do celta ‘Artorius’, que significa ‘urso corajoso’, o nome evoca a imagem de bravura e força. Faz referência àquele que é ‘agraciado por Deus’. Seu nome possui um significado tão bonito, você é escolhido por Deus”, declarou a influenciadora.

DESCOLAMENTO DE PLACENTA

Após apresentar dores, Isabel foi internada em um hospital do Paraná, na última quinta-feira (5). Segundo o pai da jovem, Joelson Veloso, exames realizados durante a hospitalização revelaram que a influenciadora sofreu um descolamento de placenta.

“Ela estava com muitas dores, com infecção, e ontem fizeram um ultrassom, que apontou um descolamento de placenta. Ela foi medicada e está se recuperando”, afirmou à revista Quem, na ocasião.

Apesar do susto, a influenciadora e o bebê estão fora de perigo. “Ela está sendo acompanhada devido à gravidade, mas está tudo bem. Nós fizemos o morfológico e está tudo certo. Estamos muito felizes”, contou Joelson.

POLÊMICAS

Em agosto, quando anunciou a gravidez, Isabel foi alvo de inúmeras críticas de usuários, que afirmavam que a influenciadora não deveria ter engravidado por ter um câncer terminal, conforme afirmado por ela anteriormente.

A polêmica aumentou após a médica da criadora de conteúdo, Melina Branco, afirmar que a paciente não estava em estágio terminal, mas, sim, em cuidados paliativos. Com a declaração, Isabel recebeu uma nova onda de comentários negativos.

Para encerrar a confusão, a criadora de conteúdo se pronunciou, contando que apesar de ter dito que tinha expectativa de vida de seis meses, não está mais em fase terminal. Segundo ela, a doença está estável e o prazo seria “apenas expectativa médica, não tempo certeiro”.