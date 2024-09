Virginia celebra chegada de José Leonardo, 3º filho com Zé Felipe: 'Nosso mundo ficou azul'

A influenciadora Virginia divulgou as imagens do nascimento o filho José Leonardo, fruto do relacionamento dela com o cantor Zé Felipe. Os dois já são pais de Maria Alice e Maria Flor e comemoraram o nascimento do terceiro filho no domingo (8).

"Alguns registros da chegada do José Leonardo! Nosso mundo ficou azul e ainda mais feliz. Que Deus abençoe sua vida sempre meu príncipe, te amamos demais", escreveu a influenciadora.

Veja as imagens:

Nas imagens, o pai da criança, Zé Felipe, e o cantor Leonardo, avô do pequeno, aparecem sorrindo. Além disso, Virgínia aparece rezando antes do parto e até um clique de Leonardo bebendo cachaça para comemorar o nascimento completa a galeria.

Os seguidores e amigos de Virgínia não perderam tempo para deixar uma mensagem afetuosa para a criança. "Muito perfeito!", escreveu uma seguidora. "Ô meu Deus! Que coisa mais linda, ele é perfeito! Vontade de dar um cheirinho! Bem-vindo, titia", escreveu outra pessoa.