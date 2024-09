Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (10) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Ariosto enfrenta Zefa Leonel, e Deodora questiona a proximidade dos dois.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Ariosto enfrenta Zefa Leonel, e Deodora questiona a proximidade dos dois. Dracena se irrita com a manipulação de Blandina a Zé Beltino. Tia Salete aconselha Dracena sobre Zé Beltino. Marcelo Gouveia planeja usar Guilherme Tell em seu plano com Jordão Nicácio. Quinota tenta comprar a parte de Artur no restaurante de Caridade.

Ariosto afirma a Artur que os Leonel agora são seus inimigos. Vespertino recontrata Margaridinha, que comemora com Benvinda. Quinota oferece um emprego para Torquato Tasso. Ariosto comenta com Deodora que os Leonel têm uma grande dívida com ele pela quebra de contrato. Ariosto pensa em Zefa Leonel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.