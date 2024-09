Quem saiu do Estrela da Casa? Veja como foi a quarta eliminação do reality nessa segunda-feira (9)

Ramalho foi o quarto eliminado do reality show Estrela da Casa após receber 17,46% dos votos para seguir na competição. A eliminação aconteceu no programa desta segunda-feira (9).

Com o resultado, que confirmou a enquete do Diário do Nordeste, os competidores Leidy Murilho e Matheus Torres se salvaram da berlinda, após receberem, respectivamente 34,68% e 47,86% dos votos do público.

Veja também Zoeira Que horas começa 'Mania de Você'? Veja resumo do 1º capítulo da novela que estreia nesta segunda (9) Zoeira SBT negocia retorno de Chaves à programação do canal após quatro anos fora do ar

Leidy foi a primeira dos participantes da Batalha do programa a se apresentar. Ela escolheu a música “Alívio”, de Jessé Aguiar, enquanto Matheus interpretou “Caleidoscópio”, de Os Paralamas do Sucesso, e Ramalho cantou “Gratidão”, de L7nnon e Papatinho.

Disputa no reality

A quarta batalha do reality foi formada no domingo (8). Ramalho foi apontado pela Dona do Palco, Thália, em votação ao vivo. Anteriormente, ela também havia deixado Matheus na zona de risco, o que o fez entrar na berlinda. Já Leidy Murilho foi a primeira confirmada na Batalha após perder o Duelo para Lucca, no último sábado (7).