Que horas começa 'Mania de Você'? Veja resumo do 1º capítulo da novela que estreia nesta segunda (9)

Substituindo o remake de “Pantanal”, “Mania de Você” assume a faixa das nove da TV Globo, nesta segunda-feira (9). Protagonizada por Agatha Moreira, Gabz, Chay Suede e Nicolas Prattes, a novela promete conquistar o público com um enredo cheio de armações e reviravoltas.

Veja também Zoeira Confira quem são os personagens principais de 'Mania de Você', nova novela das 9 da Globo Mylena Gadelha 'Mania de Você', nova novela das 21h, traz noir tropical para horário nobre: 'obra sobre mistério' Zoeira Nicolas Prattes revela que está noivo de Sabrina Sato: 'É a parceira da minha vida'

Criação de João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como “Avenida Brasil” e “A Favorita”, o folhetim conta a história das amigas Viola e Luma, interpretadas por Gabz e Agatha, respectivamente. Nascidas no mesmo dia, as duas se aproximam após terem os caminhos unidos por uma série de coincidências, como a paixão de ambas pelo mundo culinário, tornando-se inseparáveis.

Apesar do forte laço, Viola acaba se envolvendo com o namorado de Luma, Rudá, vivido por Prattes. A paixão proibida é descoberta pelo personagem de Chay Suede, Mavi, com quem Viola vive um relacionamento.

Além do quarteto de protagonistas, a novela conta com Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Rodrigo Lombardi, Ana Beatriz Nogueira e Allan Souza Lima no elenco.

QUE HORAS COMEÇA ‘MANIA DE VOCÊ’?

A estreia de “Mania de Você” no horário nobre está marcada para 21h30, no horário de Brasília, após a exibição do Jornal Nacional.

VEJA RESUMO DO 1º CAPÍTULO

Mavi fica chocado com o vídeo de Viola com Rudá e enfrenta Molina. Molina convida Mavi para morar na casa dele e orienta ele a se distanciar de Viola. Ísis dá dinheiro a Guga, mas ele acha pouco e a pressiona.

Mavi confronta Viola sobre seu amante. Luma questiona Rudá sobre a mulher por quem ele se apaixonou. Luma desabafa com Viola. Viola conta para Luma que está solteira de novo. Ísis junta todas as suas joias para dar a Guga. Mercia aconselha Luma a esquecer Rudá e ir embora da ilha. Incentivado por Molina, Mavi procura Rudá. Mavi conta a Luma que Rudá tem um caso com Viola.