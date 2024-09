Parcial aponta resultado para 4ª batalha do Estrela da Casa; confira

Ramalho deve ser o próximo eliminado do Estrela da Casa, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. O participante disputa a berlinda com Leidy e Matheus. O cantor menos votado deixará a atração nesta terça-feira (10).

Legenda: Ramalho deve deixar o reality show nesta terça-feira (10) Foto: Reprodução

A quarta batalha foi formada neste domingo (8). Segundo votação de enquete, Matheus Torres aparece como o preferido para permanecer na competição, com 46,7% dos votos. Já Leidy está em segundo com 41,9% e Ramalho em último lugar com 11,4%.

Veja também Zoeira Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado para realizar cateterismo de emergência Zoeira Deolane Bezerra sai da cadeia após cinco dias presa por operação contra jogos ilegais

Vote na enquete

inter@

Festival

Os três que disputam a preferência do público ainda terão a oportunidade de apresentar os talentos durante o Festival, que também acontece na terça-feira, dia da eliminação.

Ao lado deles, sobem ao palco os protagonistas da semana, que são a dona do palco, a estrela e o hitmaker. Dessa vez, eles são Thália e Gael — que pegou os dois últimos papéis.

A votação continua durante a dinâmica. Somente após as apresentações musicais, a apresentadora Ana Clara anunciará quem foi o eliminado da batalha.