Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (10) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Brenda revela tudo o que fez para Vênus.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Brenda revela tudo o que fez para Vênus. Tom sente fortes dores de cabeça. Lupita vai com Chantal para o show de Júpiter. Frida/Catarina convence Edgar a conversar com ela. Léo se revolta contra Brenda. Otto arma cenário para eliminar Vênus e Léo, e Brenda implora pela vida do filho. Guto prepara uma surpresa para Mila. Tom vê o chalé em chamas e segue até o local.

Jéssica e Hans discutem sobre o autor das cartas anônimas. Electra informa a Murilo que finalizará seu plano contra Jéssica. Plutão e Nicole se emocionam ao ver o show de Júpiter. Frida pensa em se revelar para Edgar. Lupita se declara para Júpiter. Tom invade o chalé em chamas para salvar Vênus.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.