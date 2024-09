O que é moda sustentável de verdade?

Mulheres gordas (e quem se identificar com essa característica vai entender super bem o que tô falando) sofrem com a falta de oferta da moda há anos. Assim como, mulheres super pequenas, mulheres mais altas, mulheres com lipedema, mulheres com alguma deficiência e basicamente qualquer pessoa que não seja alta, magra e sem qualquer deficiência.

