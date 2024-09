Davi Brito pede apoio a seguidores para projeto social: 'Maior patrocinador vai ser você'

Davi Brito, de 22 anos, campeão do BBB 24, anunciou um projeto social nesta segunda-feira (9). Denominada “Prato na mesa do povo”, a ação tem o objetivo de levar comida para pessoas que vivem na periferia da cidade de Salvador, sua cidade natal.

“Gente, tá vindo aí um novo projeto social que eu tô lançando, que vai abençoar milhares de pessoas. Se depender de mim, eu vou sair por esse mundo afora ajudando as pessoas”, iniciou Davi nos stories do Instagram.

O projeto, de acordo com o ex-BBB, será sustentado, principalmente, pelo apoio de seus 9 milhões de seguidores: “O maior patrocinador desse projeto vai ser você, que, às vezes, com R$ 1 vai fazer essa diferença na mesa de uma família que precisa se alimentar e às vezes não tem o que comer.”

No entanto, a iniciativa, que segundo o milionário deve começar ainda esta semana, gerou controvérsias entre internautas.

“Mais uma vez, um projeto sem projeto algum, com o chapéu alheio. Doe um real que ele vai levar comida para a boca do povo?”, questionou uma usuária do Bluesky. Em resposta, Davi Brito fez um segundo story detalhando como o dinheiro arrecadado será utilizado: "O R$ 1 que você vai fazer a doação será transformado em cestas básicas, prêmios para as pessoas, televisão, geladeira, para as pessoas que precisam realmente."

'Transparência'

O projeto, de acordo com o ex-BBB, vai contar com total transparência. "A meta é doar cinco mil cestas básicas em cada bairro da periferia de Salvador. Mesma coisa de quando eu fui lá no Rio Grande do Sul ajudar as pessoas que precisavam”, reforçou. A ajuda às vítimas das enchentes no Sul, porém, colocou Davi no centro de outra polêmica, quando ele admitiu que usou parte do dinheiro arrecadado para pagar seu deslocamento para o Estado.

Em recente entrevista, o baiano declarou que investiu o prêmio de R$ 2,92 milhões do programa, além de dois carros (que, somados, custam cerca de R$ 700 mil) no ramo imobiliário. A fortuna, segundo ele, agora é de cerca de R$ 10 milhões.