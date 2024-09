CAPTEI: Noite de festa das boas para Rafael Xerez

Na noite de sexta-feira, 06 de setembro, juiz do trabalho Rafael Xerez comemorou mais um ano de vida do jeito que gosta: em seu apê, com convidados especiais e uma vibe incrível.

A celebração tinha vista para o mar da Praia de Iracema. Um luxo!

Legenda: Natércia Sampaio, Alessandro, Rafael e Valentina Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

A festa foi regada a uma gastronomia sofisticada by L’atelier da Chef Bruna Luiza e as tradicionais ostras frescas do Amilton das Ostras, harmonizada com vinhos de alta qualidade. O bolo e os docinhos foram da Lila Baking Studio.

Animando a festa, Pianista Alexandre e, depois, as bandas Mulher Barbada e A Voz da Mary, que garantiram o agito até altas horas.

Legenda: Banda Mulher Barbada Foto: LC Moreira

Sempre atencioso e afetuoso, Rafael Xerez agradeceu a presença de cada um dos convidados com palavras emocionantes, sorrisos e abraços calorosos. A emoção e a alegria marcaram o aniversário do juiz, que foi celebrado com muito carinho e boas energias.

Legenda: Rafael Xerez e amigos Foto: LC Moreira

Agora, veja mais momentos através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Rafael Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pinheiro, Lena Marcílio e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Valentina Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Alessandro Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Irma Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Maria José, Fábio e Carlos Pinheiro, Rafael Xerez, Rafael, Guilherme e Luane Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Manoela Queiroz e Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Manoela Queiroz Bacelar, Lena Marcílio e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Dias Filho, Rafael Xerez e Igor Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Natercia Sampaio e Rian Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Homero e Mayara Silva, Rafael Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Rhaina Huland Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Regina e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Maia e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Moura, Rodrigo Jereissati e Leonardo Razzo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pinheiro e Danielle Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Rafael Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Luane Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Valter e David Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Machado, Rafael Xerez, Rodrigo Jereissati e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Bandeira, Rafael Xerez e Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Oto Oliveira, Rafael Xerez e Gustavo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Daniel Eleutério, Felipe Fernandes e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nonato Barreto, Alessandra Brasileiro e Luciano Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Eduardo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Machado, Carlos Pinheiro, Telma Regina e Marcos Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Montiele e Humberto Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pinheiro, Telma Regina e Marcos Neves Foto: LC Moreira

Legenda: César de Lima, Rafael Xerez e Felipe Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Coelho, Rafael Xerez e Ivana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Luna, Rian Neves e Manuel Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Serpa e Oto Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Dias Filho e Renata Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Felipe Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Luna, Rafael Xerez e Manuel Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Natercia Sampaio, Alessandra Brasileiro, Irma Xerez e Flora Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Alan Carvalho, Ada Vieira e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Regina, Miguel Dias Filho, Rafael Xerez e Igor Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Maria José, Carlos e Luane Pinheiro e Ivana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Arruda, Lena Marcílio, Montiele Arruda, Carlos Pinheiro e Rafael Xerez Foto: LC Moreira