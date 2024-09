Atriz de 'Mania de Você' foi vítima de sequestro há 22 anos; relembre o caso

A atriz Vanessa Bueno está no elenco de “Mais de você”, nova novela das 21h da Globo, que estreou na segunda-feira (9). No folhetim, ela será Diana, que vai se envolver com a vizinha, papel de Mariana Santos, que vive um casamento tóxico e abusivo.

O que muita gente não lembra é que Vanessa virou notícia em 2002, ao ser sequestrada no Rio de Janeiro, aos 23 anos.

Ela foi levada por criminosos quando deixava um curso de teatro, no bairro das Laranjeiras. A atriz ficou três dias com os sequestradores, em um cativeiro em Magé. Vanessa acabou sendo deixada em um lamaçal pelos sequestradores. Ela ficou 14 horas escondida no local, até ser encontrada pela polícia.

A Polícia identificou a quadrilha responsável pelo crime após rastrear uma ligação da atriz para a família. Os sequestrados chegaram a pedir para Vanessa ligar para os pais e dizer que estava em Búzios (RJ) com amigos.

Apesar de o trabalho em “Mania de você” ser o maior papel de destaque numa novela, a atriz ficou famosa quando fez parte do humorístico “A turma do Didi”, nos anos 2000, com a personagem Lili.