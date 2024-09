Hamas acusa Israel de atacar zona humanitária em Gaza e matar 40 pessoas

Em meio ao conflito com o Hamas, um ataque aéreo israelense deixou quarenta palestinos mortos em uma zona humanitária no Sul da Faixa de Gaza. Conforme a Defesa Civil do local, o ataque ocorreu na cidade Kahn Younis, na madrugada desta terça-feira (10), sendo a noite de segunda-feira (9) no horário de Brasília. Dentre as vítimas, tinham crianças e mulheres.

Além disso, outras 60 pessoa tiveram ferimentos devido ao bombardeio. O Exército de Israel alegou que o alvo era um centro de comando do grupo extremista Hamas. No entanto, o acampamento era refúgio dos palestinos deslocados de outras áreas de Gaza.

"Nossas equipes ainda estão trabalhando para encontrar 15 pessoas desaparecidas", afirmou", disse o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, à Agência France-Presse (AFP).

Conforme o g1, o serviço de emergência civil de Gaza acrescentou que 20 tendas pegaram fogo.

Campo de deslocados

O ataque ocorreu no campo de deslocados de Al Mawasi em Khan Yunis, a maior cidade do sul da Faixa de Gaza.

Trata-se de uma área da costa mediterrânea designada como zona segura por Israel no início da guerra contra o Hamas há mais de 11 meses.