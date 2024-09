China evacua mais de 400 mil pessoas durante passagem do supertufão Yagi

Em meio à passagem do supertufão Yagi, autoridades chinesas emitiram uma ordem de evacuação na ilha chinesa de Hainan. Mais de 400 mil pessoas abandonaram suas casas antes da chegada do Yagi, que posteriormente seguirá ao Vietnã. O supertufão estava previsto para chegar às áreas costeiras de Hainan na tarde desta sexta-feira (6).

A agência estatal de notícias Xinhua detalhou que o Yagi ainda deve passar pela província de Guangzhou, vizinha à Hainan. Os ventos devem ser de mais de 240 km/h, sendo considerado um tufão equivalente a "furacão de categoria 4". Essa é a segunda maior categoria da escala.

O Yagi deve ser o tufão mais forte a atingir a costa sul da China desde 2014.

Na quinta-feira (5), o Ministério de Recursos Hídricos ainda elevou o alerta para inundações nas duas províncias.

Já na cidade semiautônoma chinesa de Hong Kong, a passagem do Yagi a quase 400 quilômetros de distância provocou o acionamento do terceiro nível de alerta mais elevado para tufão, chuvas intensas e o fechamento de escolas e da Bolsa da cidade. As autoridades afirmaram que três pessoas ficaram feridas.

O tufão ainda afetou os serviços públicos das províncias e as escalas de voos.