Turista morre durante avalanche em Bariloche, na Argentina

Uma turista irlandesa morreu após uma avalanche, na tarde dessa quarta-feira (4), no cerro López, no oeste de Bariloche, região turística da Argentina. Outros dois homens ficaram feridos e foram resgatados.

O trio estava esquiando quando foi surpreendido pelo deslizamento. A Defesa Civil confirmou que a operação de busca, que foi suspensa durante a noite, contou com a participação do Club Andino Bariloche, da Escola Militar de Montanha, da Gendarmaria e do corpo de bombeiros da cidade.

Porta-vozes da Comissão de Resgate do Club Andino Bariloche informaram que um dos sobreviventes é oriundo de Bariloche, e ao ser resgatado, ainda na quarta, apresentava um quadro de hipotermia. O outro homem, também de origem argentina, permaneceu soterrado durante toda a noite, conforme o site Bariloche 2000, mas foi resgatado na manhã desta quinta-feira (5) e retirado da montanha de helicóptero.

Cerca de 20 pessoas trabalharam na busca por sobreviventes na área afetada pela avalanche.

Veja também Jogada Morre Rebecca Cheptegei, atleta das Olimpíadas de Paris, dias após ser queimada pelo namorado Mundo Adolescente de 14 anos é identificado como atirador que abriu fogo em escola da Geórgia, nos EUA

Mais de 2 mil metros acima do mar

O cerro López está localizado no chamado Circuito Chico, considerado o passeio terrestre mais tradicional de Bariloche, em um trajeto de cerca de 65 km com paisagens deslumbrantes.

Em sua base, encontra-se a vila Colonia Suiza ao leste e os lagos Moreno e Nahuel Huapi ao norte e noroeste, respectivamente. A montanha tem uma altura de 2.075 metros acima do nível do mar.