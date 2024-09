Putin fala que Brasil, China e Índia podem mediar fim da guerra na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que o Brasil, a Índia e a China teriam capacidade de mediar potenciais negociações de paz entre Kiev e Moscou. Conforme a CNN Brasil, os representantes ucranianos apresentaram descrença com a declaração, acreditando ser uma "retórica velha" a fala de Putin sobre a mediação dos três países.

Em entrevista feita à CNN, nesta quinta-feira (5), fontes ucranianas alegaram que Putin está mentindo ao dizer ter interesse em uma negociação de paz verdadeira e legítima. Por isso, a Ucrânia segue receosa com as colocações de Putin.

Uma das fontes, que pediu anonimato, reforçou que o mundo não deveria considerar as "fantasias" de Putin.

Propostas de paz

Kiev já havia se manifestado contrária a uma proposta de paz feita em conjunto pelo Brasil e pela China.

Em abril deste ano, em entrevista à CNN Brasil, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o Brasil e outros países do Sul Global deveriam trabalhar no isolamento de Putin e no regime dele.

Apesar das propostas negadas, Kiev afirma que não descarta a participação do Brasil em esforços diplomáticos para o fim da guerra.