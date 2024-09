Rainha Camilla revela estado de saúde de Rei Charles III após piora no quadro de câncer

Em uma aparição rara, a Rainha Camilla deu atualizações sobre o estado de saúde do Rei Charles III em uma visita ao Dyson Cancer Centre, em Bath, na Inglaterra. Segundo a esposa do monarca, o filho de Rainha Elizabeth está "indo muito bem". Durante os últimos sete meses, ele está sendo submetido ao tratamento contra um câncer de próstata. A declaração de Camilla foi dada em um encontro com a equipe do centro nesta semana.

A Rainha inaugurou oficialmente o novo prédio do Royal United Hospital (RUH), que oferece serviços a mais de 500.000 pessoas no sudoeste da Inglaterra. No local, ela confirmou que Charles está progredindo bem com seu tratamento semanal.

Veja também Zoeira Kate Middleton impôs condição antes de entrar para família real, diz livro Zoeira Harry diz que processos contra tabloides britânicos contribuíram para rompimento com família real

O Dyson Cancer Centre foi inaugurado após um investimento de £ 50 milhões. A construção do equipamento foi financiado por doações públicas e apoio governamental. A instalação reúne serviços de pesquisa, quimioterapia, radioterapia e uma enfermaria com 22 leitos.

Rei Charles foi diagnosticado com a doença em fevereiro. Aos 76 anos, pediu uma licença dos deveres reais para se dedicar à recuperação. Com o progresso do tratamento, o monarca já retomou sua agenda de compromissos. Charles e Camilla, inclusive, aproveitaram o verão em Balmoral. O casal ainda deve passar o outono na Austrália e Samoa.