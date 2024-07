Kate Middleton impôs condição antes de entrar para família real, diz livro

Kate Middleton fez algumas exigências antes de casar com o príncipe William e entrar para a família real britânica, conforme o livro Catherine, The Princess of Wales: The Biography Of the Future Queen. Segundo a publicação, ela pediu para priorizar a família e disse que não aceitaria qualquer função que lhe fosse imposta.

“Kate estabeleceu algumas regras fundamentais. Os 'termos' dela foram apresentados à rainha Elizabeth e ao príncipe Charles. Kate sempre foi clara que não aceitaria a imposição de nenhuma função oficial. A prioridade, ela enfatizou, seria sempre a família”, diz trecho do livro, publicado pelo Daily Mail.

Robert Jobson, autor da publicação, ainda reforçou que Kate terá um papel crucial no mandato do futuro marido, quando William se tornar rei. "Kate será muito importante para moldar a monarquia em uma instituição que seja relevante para as pessoas modernas, sem se apegar a tradições antigas. Ela é uma pessoa realmente estilosa, incrivelmente graciosa e bonita, mas ela tem um núcleo de aço, e isso lhe permite dizer o que acredita. Não tem medo de dar sua opinião e influencia muitas pessoas que tomam as decisões".

Kate e William se casaram em 2011. Eles são pais de George, Louis e Charlotte.