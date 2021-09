Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (27/9)

Essa semana se inicia com a Lua transitando por Gêmeos, o que nos deixa mais animados e comunicativos, mas simultaneamente ansiosos e inquietos, devido ao alto fluxo de pensamentos e sentimentos que nos acomete, quando as energias geminianas estão influenciando o domínio da Lua. Uma dica importante para hoje é ter muito cuidado para não iniciar várias atividades diferentes e não terminar nenhuma delas, o que acaba gerando frustração e atrasando os prazos no trabalho. Além disso, Mercúrio começa a caminhar para trás hoje e pode trazer vários imprevistos, falhas na comunicação e desentendimentos É preciso estar preparado para lidar com essas situações sem perder a razão e acabar piorando o clima, principalmente no ambiente de trabalho. Não é necessário perder tempo encontrando culpados para o ocorrido, mas sim trabalhar em equipe para lidar da melhor maneira possível.

Capricórnio



Você tende a querer controlar tudo à sua volta, na vida pessoal e no trabalho (até mesmo os seus próprios sentimentos). Porém, isso não é possível e esse movimento de Mercúrio evidencia esse fato, mas você tende a se agarrar às poucas coisas que pode controlar, para não admitir a sua vulnerabilidade.

Escorpião



Mercúrio retrógrado faz as coisas saírem do esperado e você tende a ficar muito frustrado com isso, já que controle é uma palavra chave na vida dos escorpianos. É preciso ter bom humor para encarar os efeitos dessa retrogradação como uma forma de te mostrar as áreas da sua vida que precisam de mais atenção.

Aquário



Os nativos de Aquário são direcionados a olhar para dentro e entrar em contato com assuntos e sentimentos que não estão finalizados. Esse movimento de Mercúrio evidencia a necessidade de resolver as pendências, desencadeando acontecimentos que te fazem perceber que elas afetam a sua vida cotidiana, mesmo que de forma inconsciente.

Câncer



O foco em manter uma vida harmonizada e pacífica pode fazer com que você não imponha seus limites e acabe cedendo demais para manter um bom relacionamento com todos à sua volta. A retrogradação de Mercúrio representa um momento de revisar suas prioridades, e é necessário se lembrar que você é a principal delas.

Gêmeos



Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio e, por isso, costumam se sentir muito irritados e vulneráveis quando esse planeta está retrogradando. Isso acontece porque esse movimento atípico dificulta a sua capacidade de raciocínio e você não consegue fazer as tarefas diárias com a mesma agilidade e perspicácia.

Libra



Esse movimento de Mercúrio te convida a refletir sobre o que tem sido sua prioridade em sua vida, porque isso está diretamente relacionado com a sua autoestima e o seu senso de utilidade para os outros. Você deve encontrar artifícios para fortalecer a sua autoestima e para aprender a expressar seus sentimentos sem medo de ser julgado.

Peixes



A desaceleração requerida por Mercúrio exige uma postura mais calma e cautelosa para levar a vida, o que é apreciado pelos nativos de Peixes. O problema maior acontece quando você está vivendo de forma automática sem perceber isso, e os contratempos gerados por esse movimento de Mercúrio farão com que você seja obrigado a encarar esse fato.

Sagitário



Os sagitarianos costumam ter dificuldade para compreender e validar o sentimento do outro e o movimento de retrogradação de Mercúrio te convida a analisar a forma como você tem acolhido as pessoas amadas. Tenha cuidado com a forma de se expressar quando você não conseguir se colocar no lugar do outro.

Áries



Os arianos devem aproveitar o movimento retrógrado de Mercúrio para se livrar de alguns hábitos, crenças ou relações que acharem que os limitam ou restringem. Porém, a retrogradação também te convida a repensar a forma como você tem levado os seus relacionamentos pessoais e profissionais.

Virgem



O movimento retrógrado de Mercúrio faz com que você se sinta mais irritado, principalmente ao se deparar com os imprevistos que são ocasionados por esse movimentos. É normal que você se sinta mais tenso e desanimado no começo da semana, como se a ansiedade estivesse sendo um pouco paralisante. Meditar ou apenas ouvir uma música relaxante pode te ajudar.

Touro



Os taurinos sentem muita dificuldade em manter a produtividade quando Mercúrio está retrogradando. Você precisa desacelerar o ritmo automático que tem regido a sua vida para analisar quais têm sido as prioridades do seu dia a dia, porque você tende a focar no trabalho e em qualquer atividade que te faça sentir mais útil.

Leão



A impaciência que é evidenciada por Mercúrio retrógrado nos próximos dias pode fazer com que você tome decisões precipitadas. É preciso ter muito cuidado quando estiver ‘com os nervos à flor da pele’, para que você não fale algo muito diferente do que verdadeiramente pensa e acabe magoando alguém que ama.