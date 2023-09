Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (27/9)

O tempo é de mudanças. É preciso liberar tudo que intoxica por dentro e tudo que impede o movimento fora. Ultrapasse os territórios conhecidos. Tudo isso que você está vivendo é apenas um ensaio. Você está se preparando para o último eclipse da série Touro-Escorpião que vem como uma voadora no peito.

Ah, e para o romance, o momento é especial para dar novos e importantes passos. Não é à toa que em uma semana 7 casais famosos se separaram. Quem não se separar até o dia 30, não vai se separar nunca mais. Acordos quebrados, contratos encerrados, demissão, mudança de rumo da atuação profissional. Que revolução!

Adapte-se às circunstâncias, coloque as ideias em ordem e ache o caminho certo a seguir. Não ignore suas necessidades mais profundas. O dia começa sob a energia da conjunção Lua e Saturno, que ocorreu exatamente às 00:00. E quando esses dois se encontram trazem um pouco de inquietação, variação de humor e provocam uma certa dificuldade em realizar as coisas no tempo certo. É como se o despertador da existência soasse com vigor, te chamando de volta ao presente. Nesse momento, você está sendo lembrado de que não pode viver apenas nos sonhos, planos e desejos, mas também precisa encarar os desafios e as responsabilidades que a vida cotidiana impõe.

O dia te convida a deixar de lado as ilusões e encarar a verdade, seja ela qual for, com coragem e determinação. As máscaras estão caindo. Estamos vivendo um momento onde temos que aprender coletivamente construir um alicerce sólido para um futuro mais significativo. O universo te convida a fazer diferente.

Áries

Você deve está avaliando até que ponto está satisfeito (a) com a vida que escolheu viver ou até que ponto desfruta e aproveita o que tem. Portanto, preste atenção aos seus desejos, pois você precisa estar pronto para assumir a responsabilidade que esse desejo vai lhe trazer. O melhor a fazer agora é se permitir alguns prazeres e curtir as coisas boas da vida, sem culpa.

Touro

O momento é de reajuste. Você pode estar percebendo que forçar as coisas só lhe distancia do equilíbrio. Não sufoque suas iniciativas espontâneas. Você não precisa se ajustar às pressões externas e/ou às imposições internas. Chegou o momento de encarar as transformações.

Gêmeos

Chegou a hora de ser prático (a), geminiano (a). Persiga seus objetivos realistas e concentre seus esforços em novos projetos. Aproveite o dia e se comprometa com seus sonhos, busque novas oportunidades e se dedique a você. Pergunte a si mesmo (a) se conhece suas limitações. Você pode ir além? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje.

Câncer

Você está sentindo um forte impulso para iniciar uma nova atividade que, sintonizada com a sua essência, permite-lhe canalizar naturalmente sua energia. Observe o que precisa ser finalizado, pode ser que você perceba que está carregando muitas responsabilidades, tarefas e compromissos que não tem a ver com a sua natureza. Canalize sua energia para um novo objetivo.

Leão

Você deseja fortemente tomar uma iniciativa decisiva a partir de uma ideia, um projeto ou ideal. E tudo que você reprimiu deve, desde já, ganhar espaço e ser posto em prática. Você só precisa se libertar dessa tensão e recuperar seu entusiasmo em assuntos que exaltam sua mente.

Virgem

É um momento difícil, confuso e talvez angustiante, virginiano (a). Tudo aquilo que você escondeu de você mesmo (a) está aparecendo novamente. E agora não tem como fugir. Você pode sentir confusão ou insegurança sobre o próximo passo, mas só você pode achar os seus caminhos. Não deixe que as suas inseguranças te impeçam de seguir.

Libra

Você está tomando consciência de vulnerabilidade. Sua autoestima e sua independência deram uma balançada nos últimos dois meses. E chegou a hora de aceitar esses sentimentos, chegar ao cerne de qualquer questão e resolvê-la. E se o seu mundo parece injusto, olhe para esses sentimentos, pois muitas vezes eles se baseiam num medo irracional.

Escorpião

É hora de avaliar seu progresso, escorpiano (a). Pense sobre como trabalhou. O que conquistou até agora e como pode aproveitar os frutos do seu trabalho? Talvez você viva tão mergulhado (a) em seu trabalho ou nos seus objetivos que se esqueceu de fazer um balanço dos resultados até agora. Mas é hora de avaliar. Pode ser que você esteja numa encruzilhada. É importante avaliar onde você está indo e se é a estrada certa para você.

Sagitário

Você está tomando consciência das suas prisões, de tudo aquilo que sufoca e que limita. Podem ser prisões externas ou internas. Mas chegou a hora de confiar nos seus talentos e habilidades e acreditar em si mesmo (a). Não fique aborrecido (a) com as mudanças. Você pode está lidando com coisas demais de uma vez só e talvez precise ir um pouco mais devagar.

Capricórnio

Não adianta forçar uma situação, nem a si mesmo (a). Perceba que os melhores resultados chegam quando faz aquilo que lhe dá mais prazer, aquilo que naturalmente sai de dentro, e isso não exige esforço, a não ser permanecer atento à voz do coração para não se deixar enganar por outras vozes. Quanto menos você pensar em resultados e ficar mais absorvido (a) na ação, quando a ação é um fim em si mesma, e não mais um meio para atingir um fim no futuro, melhores são os resultados.

Aquário

Você deseja fazer algo maior pelos outros ou pelo mundo, mas chegou a hora de cuidar de si mesmo (a). Olhe para dentro, encontre seu lado maternal. Como anda o seu autocuidado? Você desistiu dos seus talentos? Pode ser que você esteja cuidando dos outros em detrimento de suas próprias necessidades emocionais.

Peixes

Tudo que você precisa no momento é de tolerância e de disciplina para promover as mudanças que tanto deseja. Aproveite essa visita da Lua em conjunção com Saturno no seu signo. Pode ser desafiador, mas é uma força estabilizadora. Você está recebendo uma dose extra de sabedoria e de segurança. Não controle tanto suas emoções, a tal ponto de não conseguir expressar seus verdadeiros sentimentos e desejos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.