Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (23/8)

O Sol inicia sua jornada no signo de virgem. Durante a temporada virginiana, que vai até o dia 22 de outubro, o pensamento lógico se destaca. Somos convidados a explorar algumas questões da nossa vida prática, estabelecer rotinas saudáveis e prestar atenção às necessidades do nosso corpo e mente.

Nesse período, as situações devem ser analisadas com cuidado, até porque Mercúrio iniciou seu movimento retrógrado. E dessa vez ele não será o culpado pelos atrasos e desencontros, já que a retrogradação acontece no signo de virgem, ou seja, Mercúrio está se sentindo em casa e as dificuldades tendem a ser mais amenas.

E o melhor a fazer agora é valorizar o que é funcional e limpar tudo que não tem utilidade na sua vida. Se você sente que anda dando muitas voltas, sem obter resultados, teste novos métodos de execução. Você pode descobrir maneiras de aperfeiçoar tanto o mundo externo quanto o mundo interior, já que essa é a retrogradação da lapidação interna.

Áries

E quando o Sol chega à virgem e Mercúrio fica retrógrado no mesmo signo, o universo está pedindo para você prestar mais atenção à sua rotina. Reveja e reorganize suas atividades diárias. As coisas não vão sair como você planejou e esse período pode ser bem desafiador para um ariano que é ativo e quer resolver tudo agora. Não deixe de cuidar da saúde, prevenir é melhor do que remediar.

Touro

Quando a temporada de virgem começa, e Mercúrio entra em retrogradação, o universo está mandando um recado para você dar uma olhada especial naquilo que faz o seu coração vibrar. Embora Mercúrio retrógrado cause alguns atrasos e confusões, essa combinação vai trazer muitas ideias e inspirações. Pode ser que um romance do passado volte, ou então, um projeto criativo ganhe vida. Foque no processo.

Gêmeos

Quando o Sol entra em virgem e Mercúrio fica retrógrado no mesmo signo, a situação doméstica, íntima ou familiar ganha movimento. E o melhor a fazer é respirar, pois você pode ter que lidar com alguns imprevistos. Evite desentendimentos dentro do ambiente familiar. É melhor ter razão ou ser feliz?

Câncer

Quando o Sol está em virgem você tem a oportunidade de focar nos estudos e aprofundar em projetos intelectuais. Explore novos conhecimentos, busque novas experiências, viaje, mas não deixe de revisar, fazer backup dos computadores e leve seu carro para uma revisão. Como já diz o ditado “o seguro morreu de velho”.

Leão

A chegada do Sol ao signo de virgem, coloca uma lupa na forma como você faz a gestão do seu tempo e dinheiro. Chegou a hora de se organizar. O que realmente vale a pena para você? Revise seus ganhos financeiros. O que está compensando o seu esforço e tempo? Você está valorizando o seu trabalho? Quais habilidades precisam ser aprimoradas? Se organize antes de seguir em frente.

Virgem

O Sol começa a transitar pelo seu signo, iluminando a sua vontade e coragem. Aproveite este momento para se colocar em primeiro lugar, honrar suas vontades e alinhar o seu ser com o seu fazer no mundo. Atenção para as questões voltadas à comunicação. Revisite suas metas. É hora de alimentar suas mente com novas ideias. A paciência será sua maior aliada.

Libra

A entrada do Sol em virgem convida você a ficar mais reclusa e olhar para dentro. O melhor a fazer é rever seus passos e aparar algumas arestas. Pense nos próximos dias como uma oportunidade de encerrar ciclos e de se preparar para um novo ciclo. E Mercúrio retrógrado pede pausa. Sabe aqueles projetos e metas que você deixou de lado? É hora de refletir o que você quer levar adiante e o que não faz mais sentido para você.

Escorpião

A entrada do Sol em virgem promete ampliar sua rede de contatos e organizar seus planos futuros e sonhos. Chegou a hora de tirar os projetos da gaveta. No entanto, com Mercúrio retrógrado é bom se preparar para algumas pausas e reavaliações. Mas faça tudo com calma e opte por buscar soluções práticas.

Sagitário

A temporada de virgem promete colocar você no palco e iluminar sua carreira e imagem pública. Mercúrio retrógrado vai pedir muitos ensaios antes de fazer uma grande apresentação. Se prepare para uma promoção ou mudança de carreira. O segredo é revisar e equilibrar os pratos da balança.

Capricórnio

A temporada do Sol em virgem traz para você clareza e lucidez sobre o seu caminho, e isso pode vir através de oportunidades de expandir seus horizontes, seja através da educação, viagens ou autoconhecimento. E a retrogradação de Mercúrio, que começa no mesmo dia, vai te ajudar a revisar tudo isso com calma, pois quanto mais correr, mas as coisas tendem a travar. Sem pausa e sem pressa.

Aquário

A temporada de virgem promete jogar uma luz sobre aquelas questões que você prefere esconder. Podem ser questões emocionais, mas também coisas práticas como seguros, impostos, dinheiro do cônjuge e tudo o que envolve o seu patrimônio. E a retrogradação de Mercúrio não vai deixar você fugir disso. Revise contratos e documentos e muito cuidado se for negociar alguma dívida que estava esquecida. O segredo é manter o foco.

Peixes

A temporada de virgem convida você a olhar de perto para suas parcerias e relacionamentos, pois sua paciência será testada. E quando falo de parcerias, pode ser no amor ou nos negócios. E Mercúrio em retrogradação vai te ajudar a escolher melhor os parceiros, ou seja, parceiros mais alinhados com o seu jeito de ser.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.