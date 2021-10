Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (20/10)

Essa semana se iniciou de forma intensa. Como a Lua está transitando por Áries desde segunda-feira, estamos mais acelerados e ansiosos, mas também com mais disposição para realizar as tarefas do dia a dia.

Passando pelos últimos graus de Áries, a Lua entra na fase cheia, fazendo com que tenhamos mais clareza sobre os processos que estamos vivendo nesse momento e as decisões que devem ser tomadas.

Essa fase do ciclo lunar desperta força, principalmente quando acontece em Áries, o primeiro signo do zodíaco, que nos impulsiona a recomeçar e reconstruir aquilo que não está sendo mais coerente com as coisas que desejamos alcançar.

Porém, logo depois dessa lunação, a Lua fica fora de curso, entre 12 horas e 17 horas. Durante esse período é normal que a nossa produtividade fique um pouco mais baixa. Por isso, tente cumprir seus compromissos mais importantes na parte da manhã.

Capricórnio

Muitas vezes, quando você evita assuntos delicados para que não aconteçam discussões, a situação acaba se tornando uma bola de neve. A Lua nova em Áries pode despertar esses sentimentos de forma mais nítida e é preciso ter cuidado para não acabar se expressando de forma agressiva. Após as 17h a Lua ingressa em Touro e facilita o diálogo.

Câncer

Como os cancerianos são regidos pela Lua, essa nova fase que se inicia indica também um novo momento em sua vida. Aproveite as energias arianas e o fim da retrogradação de Mercúrio para tomar coragem de deixar para trás tudo aquilo que não está mais sendo favorável para o seu crescimento. O excesso de apego apenas atrasa sua evolução.

Escorpião

A Lua cheia em Áries faz com que você consiga tomar decisões de forma mais assertiva, mas é preciso ter cuidado com a forma que você fará isso. As transformações que você deseja fazer em seus relacionamentos afetivos precisam ser tema de diálogo. A outra pessoa não vai entender o que está acontecendo se não houver comunicação.

Gêmeos

A potência da Lua cheia em Áries faz com que você se sinta mais preparado para fazer mudanças em sua vida. Porém, logo após entrar na fase cheia a Lua ingressa em Touro, o que indica a necessidade de fazer as coisas com mais calma e consciência. Não tente encontrar o caminho que trará resultados mais rápidos. O trajeto é mais importante para garantir onde você quer chegar.

Aquário

A Lua cheia em Áries traz luz para algumas situações que estavam confusas para você, mas é preciso ter cuidado para não tomar atitudes precipitadas. Em um primeiro momento, é mais importante compreender a forma como você se sente em relação ao que está vivendo para, assim, saber o que deve ser feito de forma mais consciente.

Peixes

A retrogradação de Mercúrio que marcou as últimas semanas trouxe alguns imprevistos e sentimentos desafiadores. Busque refletir sobre o que deve ser alterado para transformar aquilo que não está mais sendo favorável em sua vida. A Lua cheia em Áries te ajuda a ter mais coragem para priorizar mais a si mesmo e para se desapegar de velhos hábitos.

Libra

A nova fase lunar te impulsiona a fazer mudanças, mas é preciso ter cuidado com a impulsividade. Reflita sobre aquilo que não aconteceu como planejado nas últimas semanas, porque a retrogradação que estava acontecendo nos mostra aquilo que precisa ser repensado. Confie na sua intuição.

Sagitário

A nova fase lunar faz com que você se sinta mais autoconfiante e indica um período de renovação em sua vida. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo a sua volta, analise o comportamento das pessoas com quem você se relaciona e reflita sobre o que você deseja alcançar antes de dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo.

Virgem

A Lua ingressa em Touro logo após adentrar a nova fase, o que favorece a organização das metas de forma mais metódica, pensando no que devemos fazer a curto, médio e longo prazo. A influência das energias taurinas também indicam que será preciso respeitar seu próprio ritmo de trabalho, sem colocar mil coisas para fazer em um só dia.

Touro

Após as 17h, a Lua ingressa em Touro com a energia da fase cheia, fazendo com que você se sinta mais confiante para entender qual é o próximo passo a ser tomado, principalmente em se tratando da sua carreira. A retrogradação trouxe algumas reflexões sobre mudanças que devem ser feitas e você deve começar a colocá-las em prática. Não adianta ficar apenas refletindo!

Áries

A lunação que acontece no seu signo faz com que você retome o ânimo para correr atrás dos seus objetivos. Durante as últimas semanas, você pode ter se sentido mais desanimado, como se as coisas não estivessem correndo como esperado. Porém, é importante aprender a ter resiliência para encontrar formas de crescimento em meio às adversidades.

Leão

A nova fase do ciclo lunar que se inicia hoje desperta força e motivação para realizar nossos desejos, mas é preciso ter cuidado para não ir com muita sede ao pote. Aproveite esse ânimo para resolver as pendências que se acumularam e agir pensando em seu propósito. É preciso se planejar antes de fazer mudanças importantes.