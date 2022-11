Heidi Klum surpreende com fantasia de minhoca para Halloween; veja vídeo

A modelo Heidi Klum resolveu optar por uma fantasia bastante realista para o Halloween 2022 e apareceu de minhoca no retorno oficial da própria festa de Dia das Bruxas, realizada na segunda-feira (31) no luxuoso hotel Sake no Hana, em Nova York, nos EUA.

Klum e o marido, o cantor Tom Kaulitz, foram as celebridades mais assediadas na entrada do evento. Para combinar a fantasia com a esposa, o integrante do grupo Tokyo Hotel apareceu de pescador, enquanto a modelo era a minhoca presa na vara de pescar.

Veja:

Ambos escolheram modelos bem realistas, apesar de a de Tom Kaulitz ser mais simples. Na produção, ele fez maquiagem especial, na qual tinha o olho esquerdo pendurado.

A festa é organizada pela top model desde 2000 e é chamada, comumente, de Heidiween. Em 2020 e 2021, a comemoração não foi realizada por conta dos altos números da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, retornando este ano.