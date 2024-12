Grávida e tratando câncer, Isabel Veloso diz que vazaram informações do parto e do sexo do bebê

A influenciadora Isabel Veloso, 18, que se tornou conhecida por compartilhar a rotina de tratamento contra o linfoma de Hodgkin nas redes sociais, afirmou neste domingo (29) que informações confidenciais sobre sua gestação foram vazadas por uma pessoa que trabalha no hospital em que está internada.

A jovem, que está grávida de 32 semanas, espera o primeiro filho do marido, Lucas Borbas, 22, com quem se casou neste ano. A gravidez foi anunciada em agosto deste ano.

Nos Stories do Instagram, Isabel contou aos seguidores que não pretendia divulgar detalhes do parto, mas decidiu compartilhar as informações na internet para evitar notícias falsas sobre a gravidez.

"Eu só divulguei porque alguém aqui do hospital que eu tô vazou as informações que eu estava. Que eu iria ganhar neném, o dia, e começou a sair nas notícias aqui da minha região", desabafou. "Então, para evitar que saísse fofoca e coisas que não eram verídicas, eu preferi eu mesma vir falar pras pessoas", completou.

Isabel, que está internada desde a última sexta-feira (27), afirmou que dar à luz no fim da tarde deste domingo (29), por meio de uma cesárea. Inicialmente, o parto estaria marcado para o dia 3 de janeiro, mas precisou ser antecipado por conta de um agravamento do quadro de câncer da influenciadora.

"Sei que existe muita gente maldosa, mas eu confio em Deus e nas pessoas que torcem por mim", ressaltou Isabel, que afirmou que já tomou providências em relação ao vazamento das informações.

"Eu realmente já tive muitos momentos da minha gestação que estragaram, e eu queria que pelo menos um momento fosse preservado", lamentou. A jovem também comunicou aos seguidores que só divulgou o sexo do bebê, que se chamará Arthur, porque também vazaram o sexo da criança.

"É uma coisa que machuca muito e prefiro não falar [sobre]. As pessoas acham que porque a gente está na internet a gente tem que aguentar e ouvir tanta coisa, e não têm empatia nenhuma", continuou.

Ainda no comunicado online, a influenciadora afirmou que o quadro de saúde do filho está estável. "Ele está ótimo, ele está muito bem, e eu estou também estou 'bem', dentro do meu quadro", destacou.

Quem é Isabel Veloso?

Isabel Veloso ficou conhecida em 2021, quando começou a compartilhar a rotina de tratamento contra um câncer nas redes sociais. A história dela ganhou repercussão após ela revelar ter expectativa de seis meses de vida.

À época, ela afirmou ter câncer "terminal" — termo considerado ultrapassado pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos. No entanto, em agosto deste ano, a médica Melina Branco Behne, que trata Isabel, afirmou que o quadro clínico da influenciadora era considerado estável.