Gloria Maria e Gerard Butler já viveram affair no Brasil; relembre romances da jornalista

Apesar da discrição em relação à vida pessoal, a jornalista Glória Maria chegou a revelar detalhes de seus relacionamentos amorosos com alguns famosos. Um affair da comunicadora que causou grande repercussão foi o galã internacional Gerard Butler, ator que ela "deixou cair na sua isca", como costumava brincar.

Em 2007, quando o astro do cinema veio ao Brasil lançar o filme "300", fez um convite para sair com Glória.

"A gente teve uma história. Ele veio lançar o filme 300 aqui no Brasil, eu fui à festa de lançamento e a gente se conheceu. Parece que ele gostou de mim e saímos de lá juntos e ficamos um pouco. Ele é um amor. Não vou negar porque eu sou livre, dona da minha vida, e ele também, aquele gato. Foi bom, não. Foi ótimo", disse Glória Maria, em um dos quadros do "Vídeo Show", da Rede Globo.

A apresentadora comentou sobre outros famosos com quem se relacionou. Segundo ela, já chegou a ser paquerada durante uma entrevista.

"Eles é que me pegam. Só lanço a isca", brincou. "Foi com o Joaquín Cortés. Fui fazer uma matéria com ele no Chile. A gente namorou, foi uma paixão. Foi a única pessoa que conheci gravando", revelou.

Sem papas na língua, Glória sempre ressaltou sua liberdade sexual e rebateu críticas preconceituosas ou de teor etarista.

"Ficaram chocados quando disse isso. Mas é verdade. Na época não tinha rede social, então a gente não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí. Sou livre", afirmou em uma live com Narcisa Tamborindeguy.