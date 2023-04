Festa do BBB 23 neste sábado (22) passeará por memórias do Top 4

A reta final do BBB 23 se aproxima, e as surpresas não cansam de acontecer. Após a festa da última quarta-feira (19), com homenagens aos participantes, a celebração deste sábado (22) terá como tema as memórias dos últimos quatro sobreviventes do reality.

O evento fará um passeio pelos melhores momentos do Top 4 nas festas da edição. Seguem na disputa Aline, Amanda, Bruna e Larissa.

Imagens exclusivas captadas por eles pelo celular do #FeedBBB, com câmeras de ação e nos sets slow motion de outras celebrações da temporada, farão parte da coletânea visual. As informações são do gshow.

Para a trilha sonora, os brothers poderão desfrutar de trechos dos shows de artistas que passaram pelo palco do BBB23. No cardápio, estarão as comidas e bebidas de que eles mais gostam.