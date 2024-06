Fátima Bernardes revela que câncer motivou saída do 'Encontro'

A apresentadora Fátima Bernardes, de 61 anos, revelou a razão pela qual deixou o comando do programa 'Encontro'. A decisão tomada em 2022, foi tomada em decorrência de um câncer no endométrio.

Em entrevista à revista Veja publicada na última sexta-feira (14), ela contou que a batalha contra a doença a fez repensar na carreira, e a perceber que não desejava mais cobrir tragédias e temas pesados.

“Cansei de entrevistar mães de crianças mortas pela polícia, vítimas de tragédias. Essa contribuição eu já dei. Foram 35 anos nessa dureza. Hoje, só quero mesmo o entretenimento", afirmou a jornalista.

Entre a descoberta e a cirurgia, contou Bernardes, foram três dias: “Temi mais pelo que viria pela frente. Tinha visto a minha irmã, que está bem, atravessar um processo difícil com a doença. Comigo, recebi o diagnóstico de câncer do endométrio numa quinta e, no domingo, operei", disse.

“Não precisei de rádio nem quimio. O susto me fez repensar a vida. Foi ali que decidi não trabalhar mais no Carnaval e comecei a preparar minha saída do Encontro", complementou a mais nova youtuber.

Segundo ela, não houve arrependimento em deixar o 'Encontro': “De jeito nenhum. Quando decido, é porque já pensei muito, não é por impulso. O Encontro deu certo, tanto que segue no ar. Só que, depois de uma década, não ambicionava mais aquilo. Não quero mais nada que me vincule ao jornalismo".

Com a saída da Globo, após 31 anos de contrato, Fátima pensou em tirar um ano sabático, até receber o convite para cobrir os Jogos Olímpicos para um canal no YouTube, o que balançou seu coração.

"Mudou meus planos. Nem sei se conseguiria ficar sem trabalhar. O trabalho tem peso importante para mim, e minha vida ficaria limitada sem ele", complementou.

Ela disse ainda que, atualmente, com mais tempo para cuidar do corpo e da mente, ela se dá alguns direitos, como “acordar mais tarde, ter liberdade para viajar, fazer aulas de dança e natação".