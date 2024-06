Após negarem romance, Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados aos beijos no RJ

Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados em clima de romance, nessa sexta-feira (14), no aeroporto do Rio de Janeiro. Recentemente, a atriz se recusou responder à pergunta de um repórter se estava ou não namorando o ator.

"Bruna tá todo mundo falando de você e do João, a gente ama os dois", começa o repórter, e Bruna o responde: "Eu sei que você tem que perguntar, mas você também sabe que eu não gosto de falar". Em seguida, a artista abandona a entrevista. Segundo os fãs do suposto casal, eles estariam em um romance casual há um ano, quando os dois gravaram uma série juntos.

Durante as gravações, Bruna e João foram vistos frequentemente em clima de intimidade. A última aparição do suposto casal ocorreu na nessa semana, no desfile de abertura da loja de Sasha, melhor amiga de Bruna. No Dia dos Namorados, a atriz comentou na foto do influenciador: "Lindo!", com um emoji de carinha apaixonada.

Os dois ainda não voltaram a se pronunciar sobre o possível relacionamento.

Romances

Bruna Marquezine não é a primeira famosa a se envolver romanticamente com o filho de Leonardo. João Guilherme é conhecido nas redes sociais por ficar com celebridades belíssimas.

Entre os nomes, estão Jade Picon, com quem o ator namorou por mais de três anos. E a atriz, Larissa Manoela, com quem João foi par na ficção e na vida real durante um ano, quando era adolescente.

Outros nomes surgiram ao longo de polêmicas e suposições, no entanto, segundo os próprios envolvidos, foi apenas um caso breve, como Luísa Sonza, Gkay e Bianca Andrade, a Boca Rosa, que afirmaram ter ficado com o ator.

Viih Tube e Yasmin Brunet foram vistas em clima de intimidade com ator, em momentos distintos, mas nunca confirmaram oficialmente o envolvimento.