Matteus Amaral, do BBB 24, se posiciona sobre ter burlado sistema de cotas ao ingressar em faculdade

Matteus Amaral, o Alegrete do BBB 24, disse, em suas redes sociais, nesta sexta-feira (14), que não sabia que havia fraudado o sistema de cotas raciais para ingressar no Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 2024. O ex-brother cursou até o quinto semestre de engenharia agrícola.

"A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio. Entendo a importância fundamental da política de cotas no Brasil. Por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção", alegou o gaúcho.

Legenda: O posicionamento foi compartilhado pelo ex-BBB nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

No Instagram, Matteus afirmou ainda que se arrepende de "quaisquer transtornos causados" e que se mantém em "compromisso contínuo" de ser "um defensor ativo da igualdade racial e social".

Veja também Zoeira Ex-BBB Lucas Buda nega que seja o pai do filho da prima de MC Binn Zoeira Davi Brito, do BBB 24, constrói mansão para morar na Bahia; veja vídeo

Fraude no sistema de cotas

O site Notícias da TV publicou, nesta semana, um documento de classificação de candidatos em que o ex-bbb aparece na lista de aprovados no Instituto Federal Farroupilha via sistema de cotas raciais. Em ambas as listas de classificações da universidade, o Alegrete se declara "preto".

O sistema de cotas do Brasil funciona por autodeclaração. Por isso, em alguns concursos, existem processos de heteroidentificação, para verificar a autoria das informações raciais declaradas durante as inscrições.