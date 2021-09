Ex-musa da 'Banheira do Gugu': saiba que é Solange Gomes, confirmada em 'A Fazenda 13'

Faltam poucas horas para a estreia de "A Fazenda 13", e a 15ª participante confirmada é a modelo carioca Solange Gomes, de 47 anos. O reality passa a ser exibido a partir desta terça-feira (14), pela RecordTV, com elenco total de 21 celebridades.

Nesta noite, também foi confirmado o nome de Rico Melquiades para o reality. Ele é humorista e ex-participante do "De Férias com Ex Celebs".

Além de modelo, Solange é colunista e já trabalhou como assistente de palco. Ela ficou conhecida ao participar do quadro "Banheira do Gugu", do programa Domingo Legal, do SBT. Atualmente, ela é redatora e colunista do Observatório dos Famosos.

Após anúncio de sua participação, feito durante o programa Cidade Alerta, a equipe de Solange se manifestou pelas redes sociais.

"É OFICIAL! A nossa peoa Solange Gomes está confirmada em "A Fazenda". A partir de hoje, nós da equipe da Solange Gomes, estaremos aqui diariamente compartilhando cada momento em suas redes sociais. Contamos com todos vocês pra chegarmos na grande final!", diz post do Instagram.

Musa dos anos 1990

A modelo foi musa nos anos 1990. Ela já foi capa de revistas masculinas, entre elas a Playboy, além de rainha de bateria da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, entre os anos de 2004 e 2005.

Solange é mãe de Stephanie, de 21 anos, fruto de um relacionamento com o cantor e pastor Waguinho, sucesso na década de 1990 com o grupo Os Morenos.

Os dois viveram momentos conturbados após a separação, e a modelo o acusava de não pagar a pensão alimentícia da filha. Waguinho chegou a ser preso duas vezes, em 2005 e 2013, por este motivo.

Participantes confirmados em 'A Fazenda 13':

Nego do Borel - cantor carioca

Liziane Gutierrez - ex candidata à miss

Mussunzinho - Ator filho de Mussun

Victor Percoraro - ex-participante da "Dança dos Famosos"

Tati Quebra Barraco - funkeira carioca

Arcrebiano - ex-participante do "BBB" e do "No Limite"

Mileide Mihaile - influenciadora digital

Dayane Mello - modelo e participante brasileira do Big Brother Itália

Valentina Francavilla - trabalhou por mais de dez anos como assistente de palco do apresentador Ratinho

Gui Araújo - ex-participante do "De Férias com Ex", modelo e influencer

Fernanda Medrado - cantora, rapper e ex-participante do Power Couple Brasil

Marina Ferrari - empresária e digital influencer

Rico Melquiades - humorista e ex-participante do "De Férias com Ex Celebs"

Solange Gomes - modelo e ex-assistente de palco

Que horas estreia A Fazenda 13?

"A Fazenda 13" estreia nesta terça-feira (14) às 22h45, após a novela "Quando Chama o Coração", na Record TV.

Paiol do TikTok

No programa de pré-estreia de "A Fazenda 13", Rodrigo Faro apresentou o "Paiol do Tiktok", que tem as influenciadoras Mah Tavares e Sthe Mattos, o rapper Krawk e o coreógrafo Alisson Jordan.

Legenda: Alisson Jordan, Sthe Matos, MC Krawk e Mah Tavares disputam a preferência do público para a 21ª vaga Foto: Reprodução/Instagram

Apenas um deles entrará no elenco final do reality rural, por meio de votação do público, que será aberta nesta terça.

O peão ou peoa mais votado do paiol entra na competição por R$ 1,5 milhão nesta próxima sexta-feira (17), durante a primeira festa da temporada.

Campo de Provas

O novo Campo de Provas de "A Fazenda", onde serão realizadas dinâmicas para conhecer os fazendeiros da edição e ainda palco da Prova de Fogo, foi revelado por Adriane Galisteu nessa segunda.

A loira, que chega para substituir Marcos Mion na apresentação, garantiu que a primeira prova não será facil. Ela comenta que ficou mais 30 minutos na disputa e não conseguiu finalizar o percurso.