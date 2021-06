Atualmente no comando do Power Couple Brasil 5, Adriane Galisteu deve ser a próxima apresentadora do reality “A Fazenda”, segundo adiantou o colunista Flávio Ricco, do portal R7. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela emissora.

O desempenho no reality de casais, que tem agradado desde o público até os anunciantes, teria sido determinante para a decisão. Ela deve assinar seu novo contrato já na próxima segunda-feira (28).

Se oficializado, Galisteu será a primeira mulher a apresentar o programa, que já foi comandado por Britto Junior, Roberto Justus e Marcos Mion.

Após três edições à frente d’A Fazenda e onze anos na emissora, Mion saiu da Record e deixou a vaga em aberto.

Desde o desligamento do ator, em janeiro, havia a busca por um nome para a atração. Nomes como Bruno Gagliasso, Miguel Falabella e Caio Castro foram sondados, por exemplo. As primeiras negociações, porém, não avançaram.