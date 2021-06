Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich conquistam imunidade no Power Couple

Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich venceram a Prova dos Casais do Power Couple e ganharam imunidade, escapando da noite de eliminação. O novo Casal Power ganha R$ 20 mil na conta conjunta e pode influenciar na formação da D.R por meio do Hall dos Poderes.

O cantor sertanejo da dupla com Thaeme e a atriz foram os mais rápidos na disputa realizada nesta terça-feira (22). Dinâmica será exibida na edição do Power Couple desta quarta-feira (23).

Leia mais Zoeira Márcia Fellipe e Rod Bala são o 5º casal eliminado do Power Couple

A dupla vencedora ainda ganha direito a acomodação na Suíte Power e a tarefa de definir o novo dormitório de todos os casais do reality show.

VEJA VÍDEO:

Casal completou o circuito em 5 minutos em 49 segundos, sendo seguidos por Mirela Janis e Yugnir Ângelo, que perderam a liderança por exatamente 1 minuto a menos.

Na prova, os casais tinha de colocar itens da mesma cor em uma parede. No entanto, o responsável pelo agrupamento não sabia as cores dos itens, tendo cada parceiro a função de repassar informações.

Casais na D.R

Dois casais já estão com um pé na noite de eliminação: Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Daniele Hypólito e Fábio Castro.

Mari e Matheus fizeram o pior tempo na Prova dos Casais e Dani e Fábio acumularam o menor saldo bancário do ciclo (R$ 43 mil) após a finalização das provas semanais.

O terceiro casal da D.R do Power Couple será definido em votação ao vivo nesta quarta-feira (23). A formação de D.R pode ter influência do Hall dos Poderes, que é um privilégio do Casal Power.

Na semana passada, Li Martins e JP escolheram o poder de formar uma D.R quádrupla. Eles indicaram Mari e Matheus para disputar a preferência do público com Deborah e Bruno, Mirela e Yugnir e Márcia e Rod.