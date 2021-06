Márcia Fellipe e Rod Bala são o 5º casal eliminado do Power Couple

Márcia Fellipe e Rod Bala foram os menos votados pelo público e se tornaram o 5º casal eliminado do Power Couple. A cantora de forró e o produtor musical tiveram apenas 14,51% dos votos na primeira D.R quádrupla da temporada.

A dupla enfrentou os casais Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Mirela Janis e Yugnir Ângelo.

Deborah e Bruno tiveram a maior quantidade de votos (42,69%), seguidos de Mari e Matheus, com 27,63% e Mirela e Yugnir, com 15,17%. Os três casais permanecem na disputa pelo prêmio final do programa.

Herança da D.R

Toda semana, o casal eliminado do Power Couple deixa a chamada Herança da D.R para alguns casais restantes no reality show.

Márcia e Rod Bala escolheram Li Martins e JP Mantovani para serem vetados da próxima Prova dos Casais, e Renata Dominguez e Leandro Gléria para ganhar R$ 5 mil na conta conjunta.