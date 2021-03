Cotado para apresentar o 'No Limite', Marcos Mion será entrevistado no 'Lady Night'

A atriz e humorista Tatá Werneck divulgou nas redes sociais a lista com os nomes dos entrevistados da próxima temporada do programa 'Lady Night', do Multishow. Entre os artistas está o apresentador Marcos Mion, cotado para estar à frente do 'No Limite', que estreia dia 11 de maio, na TV Globo.

Também serão entrevistados no Lady Night: Paola Carosella, Jojo Todynho (que venceu a última temporada de A Fazenda, da Record TV), Antônio Fagundes, Lilia Cabral, Tirullipa, Rodrigo Lombardi e Lexa. Outros convidados serão anunciados pela apresentadora ao longo do tempo.

Memória afetiva

Passados 11 anos, o reality show 'No Limite' volta ao ar totalmente reformulado e com a novidade de que o elenco será formado por ex-BBBs. O programa deve ser comandado pelo ex-apresentador de A Fazenda, Marcos Mion, que foi demitido da Record TV neste ano, de acordo com o jornal Folha de São Paulo.

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, do jornal Metrópoles, o ex-apresentador do 'No Limite', Zeca Camargo falou que tem certeza de que o programa terá sucesso, tanto porque, na visão dele, o formato é vencedor quanto porque o reality show está na memória afetiva do telespectador brasileiro, o que lhe dá a certeza de que ele será muito bem recebido.

Detalhes

"Depois, tem o talento do Marcos Mion, que vai não só se adaptar à competição como também colocar sua personalidade para fazer um No Limite com a cara dele", explicou Zeca Camargo, atualmente contratado pela TV Bandeirantes, reforçando a tese de que Marcos Mion estará no comando da nova temporada do reality show da TV Globo.

Segundo a revista Meio & Mensagem, o programa será exibido uma vez por semana, sempre às terças-feiras, terá 11 episódios ao total e será finalizado no dia 20 de julho. Também conforme o plano comercial da emissora carioca, a edição terá 18 participantes, todos ex-BBBs

Concorrência

Com os 100 episódios do Big Brother Brasil (BBB) 21, tornando a edição que está no ar a maior da história, e com a estreia de 'No Limite', aparentemente, o objetivo da TV Globo parece ser o de deixar os fãs de reality show cada vez mais ligados na emissora carioca, não dando opção para que eles migrem para outros canais.

O que os amantes de reality show não poderão reclamar nos próximos meses é de falta de programas do gênero. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a nova temporada de 'Power Couple', da Record TV, com Adriane Galisteu, irá ao ar dia 27 de abril. Assim, a atração deve bater de frente com o período de 'No Limite', da TV Globo.