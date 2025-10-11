Especial de 25 anos do 'Altas Horas' terá Caetano, Gil, Ivete e Ney Matogrosso

Figuras como Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Xandy de Pilares irão compor o episódio especial em homenagem a Caetano Veloso. Gravado em comemoração aos 25 anos do programa Altas Horas, o episódio vai ao ar neste sábado (11), após a exibição de Vale-tudo.

O apresentador do programa, Serginho Groisman, afirmou em vídeo de divulgação que essa será "uma noite para celebrar Caetano e a música brasileira". Os bastidores do episódio, gravado na última terça-feira (09), já trazem um gostinho de como será a edição histórica.

Alguns artistas como Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Ney Matogrosso cantarão sucessos da música brasileira ao lado de Caetano. Além deles, Xandy de Pilares, Mosquito e Pretinho da Serrinha também irão homenagear o aniversário do programa e uma das maiores figuras da MPB.

Os filhos de Caetano, Tom, Zeca e Moreno Veloso, que protagonizaram a turnê "Ofertório" com o pai em 2017, também subirão ao palco ao lado dele.

Alguns sucessos da MPB como "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer", trilha do filme Lisbela e o Prisioneiro e "Alegria, Alegria", considera uma das principais músicas de repúdio do período da ditadura, estão na lista de músicas a serem apresentadas.

O primeiro episódio do Altas Horas foi ao ar em 14 de outubro de 2000. Serginho Groisman é o apresentador desde a estreia do programa. Antes disso, ele apresentou o Programa Livre no SBT entre 1991 e 1999.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.