Equipe de Juliette divulga ONGs após ultrapassar 20 milhões de seguidores no Instagram

Legenda: No mês de março, a advogada alcançou a 30ª posição no ranking dos mil maiores influenciadores digitais no Instagram no Brasil, de acordo com a Hype Auditor Foto: Reprodução Instagram

O número de seguidores da participante do BBB21, Juliette Freire, continua avançando rapidamente. Neste domingo (11), seu perfil no Instagram ultrapassou os 20 milhões.

O fato foi comemorado por sua equipe. "20 milhões é tanta gente, tanto sonho, tanto empenho. Uma energia que a gente sente bater forte aqui, de verdade. Uma força que nem sabíamos que tínhamos, todo o afeto que Juliette também sente lá dentro e, por isso, se ergue a cada tropeço", disse o post comemorativo.

Aproveitando o grande alcance, os administradores do perfil decidiram divulgar 20 Organizações Não Governamentais (ONGs) na publicação, incentivando os seguidores a ajudarem as instituições.

"Não temos nenhum vínculo com elas, mas são ONGs e projetos sociais sérios e comprometidos com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Procurem saber, entrem em contato, doem, se puderem. Qualquer quantia ajuda, nem que seja R$ 1. Às vezes um simples compartilhamento contribui bastante também. Vamos juntos usar a potência dos cactos para transformar as coisas ao nosso redor?!"



Juliette é uma das participantes favoritas da atual edição do BBB. Ainda no mês de março, a advogada alcançou a 30ª posição no ranking dos mil maiores influenciadores digitais no Instagram no Brasil, de acordo com a Hype Auditor.

Antes de entrar no reality, a paraibana tinha 3,8 mil seguidores na rede social. Semana a semana, contudo, esse número vem crescendo exponencialmente, e no domingo (4), já havia batido a marca de sua colega de confinamento, Viih Tube, se tornado a participante mais seguida da casa.