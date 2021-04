Juliette é contratada por empresa responsável pela Comunicação de Anitta

A advogada Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil (BBB) 21, foi contratada pela BPM Com, empresa responsável pela Comunicação da cantora Anitta e de vários outros artistas, como Maria Rita, Thiaguinho, Pedro Sampaio, etc.

O anúncio foi feito, na tarde de segunda-feira (5), nas redes sociais da agência, que publicou uma foto da paraibana e escreveu na legenda: "Seja bem-vinda, Juliette".

Durante o reality show, a maquiadora só aumenta o número de seguidores nas redes sociais. No último domingo (4), ela desbancou Viih Tube e tornou-se a participante com mais seguidores no Instagram. Atualmente, ela está próxima dos 19 milhões.

Entre os maiores do Instagram

No mês de março, Juliette alcançou a 30ª posição no ranking dos mil maiores influenciadores digitais no Instagram no Brasil, de acordo com a Hype Auditor.

O Instagram da advogada tinha 3,8 mil seguidores antes do BBB 21, e recentemente chegou a mais de 16 milhões. A média diária de novas pessoas que passam a acompanhar a conta da paraibana é de 260 mil.