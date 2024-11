Enquete MasterChef: parcial atualizada aponta os preferidos para a final do programa

Giorgia Paladini é a favorita entre os leitores do Diário do Nordeste para chegar à final do MasterChef Brasil 2024, da Band, segundo aponta a parcial atualizada da enquete. O programa terá a semifinal nesta terça-feira (5), quando serão conhecidos os dois nomes que seguem para a última disputa do reality. Ela recebeu 31,93% dos votos.

Em seguida, vem Andréia, que tem 23,35% dos votos do levantamento. A capixaba Laura está com 19,07%, depois José Roberto, que apareceu com 18,49% e, por último, Vitor Bittar, com 7,16%.

Veja

Legenda: A enquete já contou com mais de 10 mil votos Foto: Reprodução/Intera

A enquete contabilizou, até a noite desta terça, mais de 10 mil votos. O levantamento não interfere nos resultados da disputa.

O MasterChef Brasil também não tem votação aberta ao público e os escolhidos são definidos conforme as escolhas dos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Semifinal do MasterChef 2024

A semifinal do Masterchef Brasil 2024 será exibida nesta terça-feira (5), na Band. Durante o episódio, Andréia, Giorgia, José Roberto, Laura e Vitor disputarão as duas vagas na final do programa.

Para essa decisão, o top 5 passará por duas provas complexas, que vão exigir muito conhecimento, técnica e agilidade.

No primeiro desafio, os cozinheiros terão que encarar um robalo inteiro, criando seis pratos com partes diferentes do peixe para avaliação dos jurados. Quem não se destacar, já pode ser eliminado nesta fase do desafio.

Na etapa seguinte, os que avançarem terão que preparar um pithivier, torta de massa folhada com recheio, considerado um clássico da culinária francesa. Os dois melhores estarão na final do programa.