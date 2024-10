Enquete Estrela da Casa: resultado da parcial atualizada aponta quem deve ganhar o reality show

O cantor Lucca deve ser o vencedor do reality show Estrela da Casa, da Rede Globo, conforme mostra a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste, na tarde desta terça-feira (1º), sobre quem deve ganhar o programa. Além dele, também disputam a final Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X. O resultado oficial será divulgado nesta noite.

Na pesquisa, a cantora gospel Leidy aparece com 7,87% dos votos de leitores do DN. Já Unna X tem 10,01% da preferência do público, enquanto seu companheiro Matheus Torres tem 34,11% das intenções de voto. No total, o levantamento teve mais de 4 mil votos. Vale lembrar que a enquete não interfere no resultado oficial do programa.

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução/intera

O prêmio inicial do programa era de R$ 500 mil, mas com a turbinada e os rendimentos extras de patrocinadores, o valor passa para a marca de R$ 1 milhão.

O vencedor do programa também irá assinar um contrato com a gravadora Universal Music Brasil. A empresa ficará responsável por fazer o planejamento de carreira do vencedor e gerenciar uma turnê pelo Brasil, para incentivar o artista.

Veja também Zoeira Reality 'Estrela da Casa' se encerra nesta terça (1º) e será renovado pela Globo Zoeira Ana Clara revela comer papinha de neném após Estrela da Casa: 'É maravilhoso'

Como foi formada a final?

Lucca foi o primeiro a conseguir a vaga na final após ganhar a Prova Estrela da Semana na quinta-feira (26). Já Unna X integrou a lista após vencer a Prova Dono do Palco, no sábado (28).

Os outros participantes tiveram que participar da Batalha relâmpago, a última berlinda do programa. Saíram os vitoriosos Torres e Leidy, após vencerem por voto popular.