Reality 'Estrela da Casa' se encerra nesta terça (1º) e será renovado pela Globo

O reality "Estrela da Casa" encerra sua primeira edição nesta terça-feira (1º) e já foi renovado para 2025. Apresentado por Ana Clara, o programa teve bom desempenho comercial e alcance de público pelo ponto de vista da emissora. As informações são da Folha de S. Paulo.

Segundo dados do Kantar Ibope, o reality chegou a ter 96 milhões de pessoas assistindo ao programa por um minuto na primeira temporada. Apesar do resultado, o "Estrela da Casa" também teve desafios. Em São Paulo, o programa perdeu quatro vezes para o SBT.

Já na categoria reality, a Globo afirma que o "Estrela da Casa" foi o segundo mais visto do ano, ficando atrás somente do BBB 24 e superando os realities das emissoras concorrentes.

O programa também alcançou bons números no Globoplay. Durante todo o período em que ficou no ar, a atração se manteve entre os três produtos mais assistidos do streaming.

Já no âmbito comercial, "Estrela da Casa" vendeu 16 cotas de patrocínio, fazendo com que a emissora tivesse um faturamento 16% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado.