Em tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus desabafa: ‘Um dia a menos de tratamento’

A influenciadora Fabiana Justus, internada em um hospital de São Paulo, fez um desabafo na manhã desta quinta-feira (15) sobre o tratamento da leucemia. “Bom dia! Um dia a menos de tratamento, um dia mais próxima da cura! Amém”, escreveu ela nos Stories.

Fabiana ainda publicou uma imagem do filho caçula, Luigi, em uma chamada de vídeo com ela. A influenciadora só pode ter um acompanhante no hospital e passa dias sem ver os filhos pessoalmente. “FaceTime com meu gorducho sorridente”, escreveu na legenda na foto do bebê.

Há alguns dias, a influenciadora decidiu raspar os cabelos, que já tinham começado a cair devido à quimioterapia.

"Acho que a antecipação desse momento causa uma angústia muito grande, e 'resolver' esse assunto, como boa virginiana prática que sou, me deu uma paz. Claro que deu frio na barriga. É um momento que queira ou não a ficha cai mais ainda de tudo que estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão 'pequeno' comparado ao todo. É um processo que faz parte da minha cura. Vão-se os fios de cabelo e junto com eles qualquer coisa de ruim", escreveu ela na ocasião.