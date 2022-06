Em Pantanal, Alcides e Maria Bruaca transam nesta quarta (29); veja fotos

A dona de casa Maria Bruaca, interpretada por Isabel Teixeira, terá uma noite quente ao lado do peão Alcides, personagem de Juliano Cazarré. Os dois vão transar no capítulo da novela Pantanal, desta quarta-feira (29).

Antes da relação, Bruaca fará um desejo inusitado: pedirá que o peão use um pijama de Tenório, interpretado por Murilo Benício.

Legenda: Maria Bruaca de Isabel é muito amada pelo público e tem uma torcida enorme nas redes sociais Foto: Divulgação/Globo

Após ter o desejo concedido, Maria realizará um pequeno teatro, saindo do quarto e voltando com bastante animação. "Eu vim lhe servir, meu bem...", dirá Bruaca. "A sua Bruaca vai lhe servi d’um jeito que ocê num vai mais esquecê... E vai sê aí mêmo, que nem ocê tanto gosta".

Legenda: Bruaca e Alcides protagonizam cenas quentes no episódio desta quarta-feira (29) Foto: Reprodução/Globo

Bruaca é casada com Tenório, enquanto Alcides é um peão que trabalha na fazenda do marido dela. O desejo entre os dois vem sendo compartilhado há alguns capítulos.

Levi e Maria Bruaca

Na novela Pantanal, apesar de Bruaca ser casada com Tenório, teve seu primeiro caso fora do casamento após descobrir que o marido possui outra família.

Assim, apesar de flertar com Alcides, sua primeira traição ocorreu com Levi. Ele marcou o primeiro envolvimento de Bruaca fora do casamento.