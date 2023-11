Em 21 de abril foram fundadas quais cidades? Entenda pergunta do 'Quem Quer Ser Um Milionário?'

O mineiro Arthur Abrantes chegou até a pergunta 15 do quadro 'Quem Que ser um Milionário?' do Domingão do Huck, na TV Globo, nesse domingo (5), mas errou a resposta e saiu sem o prêmio máximo de R$ 1 milhão. O competidor tinha de saber responder à seguinte pergunta: "O dia 21 de abril marca a fundação das cidades de?".

Como possibilidades de resposta, foram dadas:

a) Londres e Brasília

Londres e Brasília b) Brasília e Roma

Brasília e Roma c) Brasília e Barcelona

Brasília e Barcelona d) Porto e Brasília

Brasília estava em todas as alternativas, mas qual seria a outra cidade? A resposta correta era a alternativa B (Brasília e Roma), justamente a que o jogador disse que não apostaria de jeito nenhum. "Império Romano... Afirmar que foi em 21 de abril um negócio que está aí há mais de 2.000 anos... Acho difícil", afirmou.

A fundação de Roma é indicada em 21 de abril de 753 antes de Cristo, data em que Rômulo, o fundador e primeiro rei da cidade, teria matado o irmão Remo.

Abrantes tinha direito a duas opções de ajuda: a chamada "meio a meio" e o palpite da plateia. Segundo o G1, o mineiro escolheu a segunda, mas não seguiu a maioria, que votou pela letra B. Ele, então, escolheu a alternativa C, que era errada.

O competidor saiu do jogo com um prêmio de R$ 300 mil.

Quem é Arthur Abrantes?

Arthur é ex-aluno de escola pública e formado no ano passado em Ciências da Computação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, considerada uma das dez melhores do mundo. Quando se formou, ele dedicou a conquista ao seu pai nas redes sociais: "Dedico esta conquista ao meu pai, que não teve as mesmas oportunidades que eu, mas que abriu o caminho para mim".

Wariston Abrantes morreu em 2018, vítima de uma colisão de trânsito, quando Arthur estava no segundo ano da graduação.